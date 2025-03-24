Главное – Трампу вовремя заплатить. И Судан твой!

Суданские военные заявили, что отбили несколько ключевых зданий в центре Хартума у военизированных формирований. Среди них – президентский дворец, национальный банк, штаб-квартира военной разведки и район Аль-Могран, где размещаются банки и бизнес-штабы. Это еще не перелом в гражданской войне в Судане, но тем не менее достаточно серьезный успех правительственных сил, поскольку выбивает из рук мятежников один из главных козырей: дескать, если мы удерживаем часть районов столицы, то имеем как минимум право на часть власти по всей стране.

Напомню, что одной из основных особенностей суданской гражданской войны является «позиционный тупик», в ней возникший. Иными словами, силы у противоборствующих сторон после двух лет войны примерно равны, и дальнейшая успешность их действий напрямую зависит от помощи внешних спонсоров этого конфликта. В случае мятежников из RSF Хамдана Дагло – от Эмиратов, которые на пару с ним вовсю крутят схемы серой и полукриминальной торговли суданским золотом. Кстати, ранее в этой схеме активно принимали участие российские «вагнеры», но после известных событий они практически вышли из этого бизнеса, а нынешний российский «Африканский корпус» пока так и не может в него войти, хотя и пытается. Но в отношении гражданской войны в Судане есть еще один немаловажный нюанс – резкое неприятие этого конфликта американскими республиканцами. Почему так – честно говоря, не знаю. Вряд ли сами республиканцы понимают разницу между правительством аль-Бурхана и мятежниками из RSF. Да и стратегические интересы США в Судане никогда четко не формулировались. Так что, скорее всего, это борьба с наследием Байдена. Тот поддерживал позицию Эмиратов в отношении гражданской войны в Судане. Стало быть, республиканцам нужно поступить ровно наоборот.

То есть для ОАЭ ситуация запахла жареным: Дагло срочно нужно оказывать помощь, а администрация Трампа может этому решительно возразить в свойственной ей манере - в форме угроз, выкручивания рук и прочих санкций. Тем более что в Белом доме Эмиратами действительно недовольны – уж больно те стали самостоятельны по целому ряду вопросов, как правило, связанным с экономикой. Грубо говоря, американцы вводят против ряда стран санкции, а Эмираты этим же странам помогают их обходить, неплохо на этом зарабатывая. И, что важнее всего, совершенно не желая с Вашингтоном полученными прибылями делиться. А это по нынешним временам для Белого дома откровенное преступление. Тем более циничное, что совершает его тот партнер в Заливе, который в прямом смысле обязан Вашингтону как никто другой из местных монархий. Тут ведь последствия могут быть самыми непредсказуемыми, учитывая новомодные в Вашингтоне тенденции в общении с традиционными союзниками.

В Эмиратах все это понимают. И решили зайти с козырей. А что может быть лучшим козырем в общении с Трампом? Правильно, деньги. Точнее, 1,4 триллиона долларов, которые Эмираты решили вложить в США в рамках десятилетнего инвестиционного плана, который в Белый дом на днях привез советник по национальной безопасности ОАЭ, а по совместительству еще и владелец одной из крупнейших финансовых империй в Персидском заливе, шейх Тахнун бин Заид. Этот план предусматривает инвестиции Эмиратов, как сообщает Reuters, в инфраструктуру искусственного интеллекта, полупроводники, энергетику и американское производство и был более чем благосклонно воспринят как самим Трампом, так и вице-президентом Вэнсом, которые по данному поводу даже закатили для Тахнуна бин Заида и сопровождающих его лиц торжественный ужин. На нем гости сделали американцам еще ряд подарков, вроде того, что XRG, международное инвестиционное подразделение государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC, объявило о своем намерении поддержать добычу и экспорт природного газа в США за счет инвестиций в экспортный объект природного газа Next Decade liquefied в Техасе.