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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Главное – Трампу вовремя заплатить. И Судан твой!

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Джемаль Бустани, автор haqqin.az
13:25 1403

Суданские военные заявили, что отбили несколько ключевых зданий в центре Хартума у военизированных формирований. Среди них – президентский дворец, национальный банк, штаб-квартира военной разведки и район Аль-Могран, где размещаются банки и бизнес-штабы.

Это еще не перелом в гражданской войне в Судане, но тем не менее достаточно серьезный успех правительственных сил, поскольку выбивает из рук мятежников один из главных козырей: дескать, если мы удерживаем часть районов столицы, то имеем как минимум право на часть власти по всей стране.

Суданская армия взяла под полный контроль президентский дворец

Напомню, что одной из основных особенностей суданской гражданской войны является «позиционный тупик», в ней возникший. Иными словами, силы у противоборствующих сторон после двух лет войны примерно равны, и дальнейшая успешность их действий напрямую зависит от помощи внешних спонсоров этого конфликта.

В случае мятежников из RSF Хамдана Дагло – от Эмиратов, которые на пару с ним вовсю крутят схемы серой и полукриминальной торговли суданским золотом. Кстати, ранее в этой схеме активно принимали участие российские «вагнеры», но после известных событий они практически вышли из этого бизнеса, а нынешний российский «Африканский корпус» пока так и не может в него войти, хотя и пытается.

Но в отношении гражданской войны в Судане есть еще один немаловажный нюанс – резкое неприятие этого конфликта американскими республиканцами. Почему так – честно говоря, не знаю. Вряд ли сами республиканцы понимают разницу между правительством аль-Бурхана и мятежниками из RSF. Да и стратегические интересы США в Судане никогда четко не формулировались. Так что, скорее всего, это борьба с наследием Байдена. Тот поддерживал позицию Эмиратов в отношении гражданской войны в Судане. Стало быть, республиканцам нужно поступить ровно наоборот.

Эмираты негласно поддерживают мятежника Дагло

То есть для ОАЭ ситуация запахла жареным: Дагло срочно нужно оказывать помощь, а администрация Трампа может этому решительно возразить в свойственной ей манере - в форме угроз, выкручивания рук и прочих санкций. Тем более что в Белом доме Эмиратами действительно недовольны – уж больно те стали самостоятельны по целому ряду вопросов, как правило, связанным с экономикой. Грубо говоря, американцы вводят против ряда стран санкции, а Эмираты этим же странам помогают их обходить, неплохо на этом зарабатывая.

И, что важнее всего, совершенно не желая с Вашингтоном полученными прибылями делиться. А это по нынешним временам для Белого дома откровенное преступление. Тем более циничное, что совершает его тот партнер в Заливе, который в прямом смысле обязан Вашингтону как никто другой из местных монархий. Тут ведь последствия могут быть самыми непредсказуемыми, учитывая новомодные в Вашингтоне тенденции в общении с традиционными союзниками.

В Белом доме Эмиратами были недовольны – уж больно те стали самостоятельны

В Эмиратах все это понимают. И решили зайти с козырей. А что может быть лучшим козырем в общении с Трампом? Правильно, деньги. Точнее, 1,4 триллиона долларов, которые Эмираты решили вложить в США в рамках десятилетнего инвестиционного плана, который в Белый дом на днях привез советник по национальной безопасности ОАЭ, а по совместительству еще и владелец одной из крупнейших финансовых империй в Персидском заливе, шейх Тахнун бин Заид.

Этот план предусматривает инвестиции Эмиратов, как сообщает Reuters, в инфраструктуру искусственного интеллекта, полупроводники, энергетику и американское производство и был более чем благосклонно воспринят как самим Трампом, так и вице-президентом Вэнсом, которые по данному поводу даже закатили для Тахнуна бин Заида и сопровождающих его лиц торжественный ужин. На нем гости сделали американцам еще ряд подарков, вроде того, что XRG, международное инвестиционное подразделение государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC, объявило о своем намерении поддержать добычу и экспорт природного газа в США за счет инвестиций в экспортный объект природного газа Next Decade liquefied в Техасе.

Похоже, Эмираты предложили миру новую схему отношений с Белым домом Трампа

После таких подарков теперь-то у Эмиратов руки в Судане будут полностью развязаны. И помощь Дагло потечет рекой. А Вашингтону и возражать против этого будет как-то неудобно, ведь за свой карт-бланш Эмираты заплатили ему с избытком, да еще и в инициативном порядке, без излишних напоминаний.

Похоже, Эмираты предложили миру новую схему отношений с Белым домом Трампа. Главное – вовремя заплатить. Инвестициями в американскую экономику, контрактами с американскими компаниями, чем-то еще, столь же осязаемым и имеющим финансовое выражение. И все у всех будет хорошо, и все проблемы исчезнут, творите что хотите. А Судан? Да кто его по большому-то счету спрашивать собирается?

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