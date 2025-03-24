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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Новость дня
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

В Париже судят Жерара Депардье

13:39 1227

Актер Жерар Депардье 24 марта предстанет перед судом Парижа по обвинению в сексуальных посягательствах, сексуальных домогательствах и сексистских оскорблениях в отношении двух женщин. Ему грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере до €75 тыс.

Жерара Депардье обвиняют в сексуальном насилии две женщины, 54 и 34 лет. По их словам, актер домогался их во время съемок фильма «Зеленые ставни». Инциденты якобы произошли 31 августа и 10 сентября 2021 года. Актер все обвинения отвергает.

Суд должен был состояться еще в октябре 2024 года, однако был перенесен из-за неудовлетворительного состояния здоровья 76-летнего актера. Первое слушание начнется сегодня в 16:30 по бакинскому времени.

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