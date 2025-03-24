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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Новость дня
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Иран хочет «непрямые переговоры» с Америкой

14:06 305

Иран готов вести «непрямые переговоры» с США, пока отсутствует возможность прямого диалога между Тегераном и Вашингтоном из-за угроз и политики давления американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

«В этом вопросе наша позиция полностью ясна. Иран под политикой максимального давления, под озвучиваемыми угрозами не вступит в прямые переговоры с США до того времени, пока не произойдут изменения в подходе противоположной стороны в отношении Ирана и иранского народа. С учетом политики и обвинений, которые звучат каждый день, мы не пойдем на прямые переговоры с американской стороной, но путь для непрямых переговоров открыт», - сказал он в эфире телеканала SNN.

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Израильская контрразведка задержала иранского шпиона: его курировал «гражданин Азербайджана»
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