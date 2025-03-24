Украинцы снова атаковали крупнейшую нефтеперекачивающую станцию в России

Украинские военные в ночь на понедельник с помощью ударного беспилотника снова атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, заявили в Минобороны России.

«24 марта около двух часов ночи, — говорится в заявлении российских военных, — была атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская».

«Украинский ударный БПЛА был перехвачен в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции «Кавказская», — говорится в пресс-релизе.

17 февраля украинские дроны уже наносили удар по нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская». В компании «Транснефть», которой принадлежит станция, сообщали о серьезных повреждениях. Объект был поврежден и выведен из эксплуатации для ремонта. 19 марта Минобороны России заявило, что ВСУ атаковали объект рядом с «Кропоткинской» в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК. НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК в России.