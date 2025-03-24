Президент Грузии отозвал иск Зурабишвили

Президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отказаться от конституционного иска, поданного экс-президентом Саломе Зурабишвили с требованием отменить закон об «иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния»).

«Закон Грузии «О прозрачности иностранного влияния» основан на принципах прозрачности и подотчетности, что способствует защите главного принципа государственности Грузии – национального суверенитета страны и ее стабильному развитию. Закон направлен на максимально полное информирование общества о происхождении финансирования организаций, представляющих интересы иностранных сил. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отказаться от конституционного иска», – говорится в сообщении пресс-службы Кавелашвили.

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил закон об «иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния») 14 мая 2024 года, а 28 мая преодолел вето президента, наложенное на документ. Закон частично вступил в силу 3 июня, когда его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили, а полностью — с 1 августа прошлого года.

В феврале 2025 года «Грузинская мечта» внесла в парламент еще один законопроект об «иноагентах» – аналог американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act, Закон о регистрации иностранных агентов), который предусматривает и уголовную ответственность.