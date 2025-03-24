Сильный пожар в центре Москвы

Сильный пожар начался в Москве в районе ЖК «Роза Росса», около метро «Фрунзенская», очевидцы сообщают о густом дыме и взрывах, передают российские СМИ.

Пожар произошел в строящемся здании в центре Москвы на площади 100 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Дым от пожара виден по всему центру города — на Бульварном кольце, в районе МИД России, на Арбате и Фрунзенской набережной, отмечает агентство.

МЧС России подтвердило, что на улице Тимура Фрунзе горит кровля строящегося шестиэтажного здания. Сведений о пострадавших не поступало.