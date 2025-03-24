Кремль не расскажет о «личном подарке» Путина Трампу

Кремль не сообщает подробностей о личных подарках от президента РФ Владимира Путина. Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал, отвечая на вопрос ТАСС, сообщения о подаренном американскому лидеру Дональду Трампу его портрете кисти русского художника.

«Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», - рассказал представитель Кремля.

«В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать. Ну если президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать», - добавил Песков.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил ранее, что после встречи в Кремле 13 марта передал Трампу подарок от Путина. Президент РФ с его слов «заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа». Американский лидер, по словам Уиткоффа, «был по-настоящему тронут».

Отметим, что ранее в понедельник сообщалось, что Трамп подверг критике свой портрет, выставленный в Законодательном собрании штата Колорадо. Американский президент решил, что художница Сара Бордман «намеренно исказила» его образ.