Суд решил освободить актера Михаила Ефремова

Во время заседания суда Ефремов говорил, что его «главный враг — алкоголь». «И я исключаю его из своей жизни», — сказал он по видеосвязи из колонии. По словам актера, он скучает по профессии и хочет приносить пользу обществу, кроме того, у него проблемы со здоровьем. «Хочу заверить вас, что больше никогда никому не причиню никакого вреда и не буду нарушать закон», — пообещал Ефремов.

Михаил Ефремов в сентябре 2020 года был признан Пресненским судом Москвы виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ) и получил восемь лет колонии (в прениях прокуратура запрашивала 11 лет). Позже Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода. ДТП произошло 8 июня 2020 года, когда актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 57-летний Михаил Захаров. Он скончался в больнице.