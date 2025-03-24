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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Азербайджан вернул своих граждан из Эритреи

МИД заявляет...
15:32 1645

Экипаж задержанных в Эритрее судов возвращен в Азербайджан, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В сообщении говорится, что 18 граждан Азербайджанской Республики - члены экипажа судов CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3, эксплуатируемых филиалом компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане, которых удерживали с ноября прошлого года в Эритрее, были возвращены в Азербайджан в результате продолжительных переговоров, проведенных азербайджанской стороной в соответствии с поручениями главы государства при координации Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, а также Закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Отмечается, что в период пребывания экипажа судов в Эритрее через посольство Азербайджана в Эфиопии экипажу была оказана консульская поддержка, проведены соответствующие меры с целью удовлетворения их потребностей в надлежащем порядке.

«Выражаем глубокую благодарность посольству Турецкой Республики в государстве Эритрея, которое оказало непосредственную поддержку в этом процессе», - сказали в МИД Азербайджана.

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