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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Новость дня
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

«Израиль не остановится…»

грозное заявление Минобороны
15:39 994

Израиль продолжит операцию против движения ХАМАС до тех пор, пока не добьется освобождения всех удерживаемых радикалами заложников.

С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Мы не остановимся, пока наши заложники не будут освобождены, а ХАМАС больше не будет контролировать сектор Газа и не будет представлять угрозу Израилю и израильтянам», - написал глава израильского Минобороны в X.

Кац отметил, что Израиль «борется с ХАМАС и победит ХАМАС», но «не ведет борьбу с мирными жителями в Газе и делает все, чего требует международное право, чтобы минимизировать ущерб мирным жителям». «Но когда ХАМАС сражается в гражданской одежде, из гражданских строений и из-за спин гражданских лиц, это подвергает мирных жителей опасности, и они платят ужасную цену… Вот почему мы призываем жителей Газы эвакуироваться из зон боевых действий», - заявил министр обороны Израиля.

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