Разбился российский военный самолет

При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Приморском крае РФ разбился самолет Су-25, сообщило российское Минобороны.

По его данным, полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности. Пилот смог катапультироваться.

В Минобороны РФ уточнили, что пилот был эвакуирован с места приземления поисково-спасательной группой, его жизни ничего не угрожает. Разрушений на земле нет. По предварительной информации, причиной ЧП стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия ВКС России, передает ТАСС.