Пропагандист Соловьев извиняется перед чеченцами

К конфликту привела реакция Соловьева на действия вступившего в чеченский спецназ бывшего советника губернатора Курской области Романа Алехина. Последний, по его собственным словам, прослужил в «Ахмате» по контракту всего 23 дня, но играл важную роль в операции российской армии по заходу через газопроводную трубу в тыл ВСУ в Судже. В частности, как сообщил Алехин в интервью американскому блогеру Патрику Ланкастеру, экс-советник организовал снабжение всей операции и подменял командира, когда он отдыхал.

Эти слова возмутили Соловьева. В одной из своих передач он раскритиковал Алехина: «Он кто, вашу мать? Кто этот жулик? …Как может легендарное подразделение «Ахмат» в своих рядах держать это? …Это армия или банда?» — заявил Соловьев, отметив, что Алехину дали госнаграду за «гуманитарочку».

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов отреагировал на это в видеообращении. Он заявил, что не занимается отбором кадров для подразделения и готов взять Соловьева, если тот подпишет контракт. Больше Алаудинова задело то, что он якобы наградил Алехина за гуманитарную помощь. «Покажите мне это место, где я за «гуманитарочку торговал госнаградами», — заявил он, потребовав не трогать его подразделение.

На следующий день Соловьев пригласил Алаудинова в свой эфир. Однако этого оказалось недостаточно. В этот же день министр по внешним связям Чечни Ахмед Дудаев опубликовал два видео. На первом он сказал, что «недоброжелатели» пытаются нарушить дружеские отношения чеченских властей и Соловьева, потому что тот в эфире произнес «вашу мать». «Чтобы предостеречь наши с вами уважительные, дружеские отношения от посягательств этих сатанистов, я бы хотел попросить вас разъяснить, имели ли данные слова какое-либо отношение к представителям Чеченской республики или спецназа «Ахмат», — сказал Дудаев.

На втором видео Соловьев в течение почти двух минут объясняется, называя всех чеченцев «друзьями и братьями». По его словам, Алехин — «недостойный человек», который бросил тень на безупречную репутацию «Ахмата». «Я удивлен, что кому-то могло показаться, что мои слова относятся непосредственно к руководству «Ахмата» либо к моему другу Апти Ароновичу Алаудинову. …Твою мать может относиться только к тем шайтанам, которые пытаются опорочить легендарное подразделение», — сказал Соловьев.