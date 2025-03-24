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Беларусь проверяет боеготовность армии

16:05 447

В Беларуси началась проверка боевой готовности вооруженных сил.

Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе белорусского Министерства обороны. Проверка начата по поручению президента страны Александра Лукашенко.

«Сегодня по поручению президента Республики Беларусь государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов вооруженных сил», — говорится в сообщении.

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