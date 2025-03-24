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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Украинцы ждут в Эр-Рияде результатов российско-американских переговоров

16:10 526

Представители Украины, которые в воскресенье провели в Саудовской Аравии встречу с делегацией США, остаются сейчас в Эр-Рияде, ожидая результатов встречи делегаций США и России, заявила корреспондент ICTV Ольга Чайко.

«Если что-то и будет, это не будет присутствие трех делегаций [в одном помещении] одновременно. Это может быть такая челночная встреча, то есть украинская и российская делегации будут в отдельных комнатах находиться. Однако эта информация пока не подтверждена», — цитирует ее Интерфакс-Украина.

По словам Чайко, представители украинской делегации обещали, что по завершении переговоров к прессе выйдет министр обороны Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, и расскажет больше о результатах встреч.

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде начались утром в понедельник, 24 марта. Они посвящены главным образом ситуации в Черном море.

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