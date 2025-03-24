Румыния и Болгария нервничают из-за переговоров США и России

Европейские страны, у которых есть выход к Черному морю, включая Румынию и Болгарию, с беспокойством наблюдают за ходом переговоров России и США в Эр-Рияде, сообщает Financial Times.

По данным информированных собеседников газеты, «черноморские государства Европы нервно наблюдают за мирными переговорами между США и Россией относительно Украины, которые продолжаются сегодня в Саудовской Аравии, опасаясь возможного соглашения, которое восстановит часть влияния Москвы над спорными водами».

В частности, чиновники Румынии и Болгарии сообщили, что эти две страны «остерегаются любых значительных изменений статус-кво в Черном море в рамках любого более широкого потенциального соглашения между Россией и США», учитывая, что это может «расширить оперативную зону российского флота». «Это наше соседство, и мы не будем доверять россиянам, если им будет разрешено больше свободы действий», - сказал один из источников газеты.

24 марта в Саудовской Аравии проходят переговоры американской и российской делегаций. Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.