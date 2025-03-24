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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
Новость дня
Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Скандал на суде по делу Нетаньяху

16:46 598

На слушаниях по делу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в окружном суде Тель-Авива произошел скандал. Издание «Детали» пишет, что бригадный генерал запаса Асаф Агмон, дед погибшего в Ливане солдата Гура Кехати, ворвался в зал суда и стал кричать на премьера.

«Снимите символ борьбы за освобождение заложников (желтую петлю на лацкане). Позвольте мне показать вам, где находятся врата ада! Они там, где погиб мой внук. Снимите символ заложников, вы убиваете заложников, вы приносите их в жертву. Снимите символ», - кричал Агмон.

В это же время у здания суда проходила акция протеста.

На суде Нетаньяху попросил суд разрешить ему не приходить на дачу показаний 26 марта, так как ему предстоит присутствовать на важном голосовании. Суд разрешил при условии, что на будущей неделе премьер даст показания не два, а три раза. Во время слушаний Нетаньяху вручили толстый конверт, и он заявил, что ему надо уйти.

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