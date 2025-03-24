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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Фернанду Сантуш отказался от своих слов

Эльмир Алиев, отдел спорта
16:47 1198

Главный тренер футбольной сборной Азербайджана Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с Беларусью.

Игра пройдет на «Банк Республика Арене» в Масазыре и начнется в 21:45.

«Все футболисты, кроме удаленного в игре с Гаити Эльвина Джафаргулиева, могут завтра сыграть, - говорит Сантуш. - По сравнению с игрой с Гаити изменения, конечно, будут. Два матча подряд играть не так легко. В месяц Рамадан игрокам еще сложнее. Кому-то дадим отдохнуть. Я с уважением отношусь к посту. Конечно, мы должны быть более агрессивными на поле, должны играть с большим желанием. Нужно лучше играть в обороне, пропускаем простые голы. Пропускаем в каждом матче. Очень хотим завтра забить. Постараемся больше контролировать мяч. Так играть легче. С Гаити мы создали моменты, но не смогли их реализовать. Надо улучшить реализацию. У нас в каждом матче бывают моменты. Надо быть точнее в концовке.

Можно сказать, что в каждой игре у нас есть возможность одержать победу. Верю, что завтра впервые выиграем. Нам надо понять, что мы делаем не так, чтобы исправить это. Надо быть лучше в защите и лучше использовать свои моменты в атаке.

Насчет состава пока точно не определился. У нас еще есть одна тренировка. Главное, чтобы футболисты играли с желанием».

После субботнего матча с Гаити (0:3) Фернанду Сантуш заявил, что «сборная Азербайджана вышла на поле проигрывать, а не побеждать». Сегодня португалец отказался от тех слов, сказав, что его неверно истолковали.

«Я такого не говорил. Я имел в виду, что мы вышли на поле и сразу стали проигрывать. 

У Азербайджана сейчас нет коллективной игры. В обороне мы очень слабы. Но это относится не только к защитникам или вратарю. Коллективно пропускаем простые голы. Это недопустимо. Главная проблема - не умеем коллективно обороняться. Не хватает агрессии в защите.

Франция стала нашим последним соперником в отборе на ЧМ-2026? Про соперников в отборе говорить сейчас не хочу. Это будет через несколько месяцев. Тогда и поговорим», - сказал он.

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