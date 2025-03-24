Эрдоган разоблачает оппозицию

Мы внимательно следим за событиями, которые произошли после призыва лидера (Озгюр Озель - ред.) главной оппозиционной партии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства в Анкаре.

По его словам, оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) и ее председатель Озгюр Озель полностью ответственны за волну насилия, которая после их призывов продолжается в Турции из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«К сожалению, лидеры оппозиционных партий продемонстрировали яркий пример бессознательности. Вместо того, чтобы ответить на обвинения в коррупции, грабежах, вымогательстве и взяточничестве, они в течение пяти дней делали незаконные заявления. Лидер партии и его сторонники, спровоцировавшие выход людей на улицы, несут полную ответственность за ранения полицейских, за ущерб владельцев магазинов, чьи витрины были разбиты, а также за ущерб, причиненный государственной собственности стоимостью в миллиарды лир. Это все будет рассмотрено в парламенте, а юридические отчеты об этом будут представлены суду», - сказал Эрдоган.

«Из-за нападений маргинальных организаций и городских бандитов за эти дни пострадали 123 наших полицейских. К сожалению, руководство оппозиционной партии, в том числе ее председатель, проявили яркий пример бессознательности», - заявил Эрдоган после заседания правительства в Анкаре.

Президент Турции также отметил, что власти не позволят лидерам РНП сделать внутрипартийную борьбу делом нации.

Эрдоган подчеркнул, что происходящее вызвало искусственные колебания в экономике.

Напомним, что в Турции с 19 марта, когда был задержан, а впоследствии арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, прошли акции протеста. Против Имамоглу выдвинуты обвинения в коррупции и содействии терроризму.