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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции
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Протесты в Турции: заявление лидера оппозиции

Эрдоган разоблачает оппозицию

обновлено 19:37
19:37 3418

Мы внимательно следим за событиями, которые произошли после призыва лидера (Озгюр Озель - ред.) главной оппозиционной партии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства в Анкаре.

По его словам, оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) и ее председатель Озгюр Озель полностью ответственны за волну насилия, которая после их призывов продолжается в Турции из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«К сожалению, лидеры оппозиционных партий продемонстрировали яркий пример бессознательности. Вместо того, чтобы ответить на обвинения в коррупции, грабежах, вымогательстве и взяточничестве, они в течение пяти дней делали незаконные заявления. Лидер партии и его сторонники, спровоцировавшие выход людей на улицы, несут полную ответственность за ранения полицейских, за ущерб владельцев магазинов, чьи витрины были разбиты, а также за ущерб, причиненный государственной собственности стоимостью в миллиарды лир. Это все будет рассмотрено в парламенте, а юридические отчеты об этом будут представлены суду», - сказал Эрдоган.

«Из-за нападений маргинальных организаций и городских бандитов за эти дни пострадали 123 наших полицейских. К сожалению, руководство оппозиционной партии, в том числе ее председатель, проявили яркий пример бессознательности», - заявил Эрдоган после заседания правительства в Анкаре.

Президент Турции также отметил, что власти не позволят лидерам РНП сделать внутрипартийную борьбу делом нации.

Эрдоган подчеркнул, что происходящее вызвало искусственные колебания в экономике.

Напомним, что в Турции с 19 марта, когда был задержан, а впоследствии арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, прошли акции протеста. Против Имамоглу выдвинуты обвинения в коррупции и содействии терроризму.

* * * 17:46

В отношении девяти сотрудников муниципалитета Анкары начато расследование по факту нанесения ущерба государству в связи с 33 концертами, проведенными по линии муниципалитета турецкой столицы с 2021 по 2024 год.

Как сообщают турецкие СМИ, в муниципалитете заявили по данному поводу, что проверка концертных программ, проведенная ранее по линии МВД и Счетной палаты, не выявила каких-либо нарушений. Однако некоторое время назад инспекторы провели повторную проверку 130 различных культурных и художественных мероприятий. В результате проверки по 97 концертам нарушений не было выявлено. По остальным 33 концертам решено провести расследование по причине «нанесения ущерба государству».

В заявлении муниципалитета говорится, что «9 сотрудников муниципалитета, в отношении которых начато расследование, воспользуются своими законными правами для подачи апелляции в Окружной административный суд».

Решение администрации губернатора Анкары было принято после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Глава муниципалитета Анкары Мансур Яваш является членом оппозиционной Республиканской народной партии.

Инспекторы, проводившие проверку концертных программ, утверждают, что некоторые известные исполнители якобы получили крупные гонорары от муниципалитета Анкары.

Муниципалитет организовал серию мероприятий в рамках празднования Дня Республики 29 октября 2024 года. Самым заметным из этих событий стал концерт известной певицы Эбру Гюндеш, которая заработала за концерт 69 млн турецких лир.

Муниципалитет объявил о подготовке исков в административные суды с требованием аннулирования расследования в отношении своих сотрудников.

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