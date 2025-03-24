Телефонный разговор Лаврова с Мирзояном

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили региональную повестку, отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Баку и Ереваном.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министров.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки. Отмечен получивший высокую оценку в Москве прогресс в согласовании текста мирного договора между Ереваном и Баку», - заявили в МИД РФ.

В российском дипведомстве добавили, что «министры обсудили график и содержательное наполнение предстоящих межгосударственных контактов».