Сумы под российским огнем: десятки раненых

Число раненых в результате ракетной атаки российской армии по жилому кварталу города Сумы возросло до 74 человек. Среди пострадавших - 13 детей. Об этом сообщает Сумской городской совет.

*** 18:10

В понедельник, 24 марта, российская армия нанесла удар по центру города Сумы. Об этом говорится в информации местной областной военной администрации.

По данным властей, под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Также повреждения получила школа. «Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы», — сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Глава города Артем Кобзарь сообщил, что ранения получили 28 человек, среди них четверо детей.

В Минобороны РФ атаку не комментировали.