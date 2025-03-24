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Сумы под российским огнем: десятки раненых

обновлено 19:10; видео
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Число раненых в результате ракетной атаки российской армии по жилому кварталу города Сумы возросло до 74 человек. Среди пострадавших - 13 детей. Об этом сообщает Сумской городской совет.

По информации местной прокуратуры, поврежден ряд многоквартирных жилых домов, учебное заведение.

*** 18:10

В понедельник, 24 марта, российская армия нанесла удар по центру города Сумы. Об этом говорится в информации местной областной военной администрации.

По данным властей, под удар попали жилые дома и объекты инфраструктуры. Также повреждения получила школа. «Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы», — сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Глава города Артем Кобзарь сообщил, что ранения получили 28 человек, среди них четверо детей.

В Минобороны РФ атаку не комментировали.

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