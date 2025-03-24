Протесты не повлияли на отдых туристов в Стамбуле

Ограничительные меры по усилению контроля на въезд и выезд из Стамбула на фоне продолжающихся протестов не оказывают значительного влияния на туристов.

«Мы видим небольшое снижение спроса на туры в Стамбул, на 5–10% по сравнению с прошлым годом. Однако туристы, уже находящиеся в городе, не испытывают серьезных трудностей», — цитирует РБК Мурадяна.

Туроператоры и представители турбизнеса отмечают, что протесты не представляют угрозы для путешественников. Однако туристам советуют избегать районов скопления демонстрантов — в частности, Сарачхане, Фатих, а также центральных площадей и улицы Истикляль, где возможны перекрытия дорог.

Несмотря на ограничительные меры, транспортное сообщение с городом сохраняется, экскурсии проходят в обычном режиме, отметили в АТОР. По мнению участников туристического рынка, текущее снижение турпотока связано не только с протестами, но и с общим трендом начала года.

Массовые протесты в ряде турецких городов были спровоцированы задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Политика, представляющего оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), арестовали 19 марта по обвинению в коррупции, взяточничестве и связях с террористическими организациями. Сам Имамоглу отверг обвинения, а руководство РНП назвало его задержание политически мотивированным. Арест мэра вызвал волну демонстраций, которые охватили Стамбул, Анкару, Измир, Анталью и другие города.