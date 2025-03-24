В Турции задержали напавших на консульство Ирака

В Турции задержаны двое подозреваемых в нападении на консульство Ирака в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

В ходе обысков у них были изъяты длинноствольное оружие, использованное при нападении, угнанный мотоцикл и автомобиль. Задержанным еще не исполнилось 18 лет.

Также сообщается, что задержаны еще 10 человек, которые спланировали и спровоцировали стрельбу у здания консульства Ирака.

Напомним, что инцидент произошел вечером 21 марта. Двое мужчин на мотоцикле открыли огонь из длинноствольного оружия по зданию консульства в квартале Эсентепе. После нападения подозреваемые скрылись с места происшествия на мотоцикле, в результате инцидента никто не пострадал.