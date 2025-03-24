Активистку приговорили к 178 ударам плетью за отсутствие хиджаба

В информации издания отмечается, что это уже не первый случай преследования 29-летней студентки Тегеранского университета, которая является участницей женского движения «Гилак» и бывшей политзаключенной, сообщают СМИ.

Последний арест Зарей произошел 3 февраля, когда она предстала перед судом в Реште по обвинению в «нарушении общественного порядка». Суд вынес ей несколько наказаний: 9 месяцев тюрьмы и 74 удара плетью за первое обвинение, еще 9 месяцев за «сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», дополнительные 74 удара за «оскорбление полицейского» и 30 ударов за «нанесение невидимых телесных повреждений».

По данным правозащитной организации Hengaw, Зарей провела 29 дней в центральной тюрьме Рашта, где подвергалась физическому насилию со стороны охранников. После освобождения под залог 3 марта ей теперь предстоит отбыть новый срок и перенести жестокое телесное наказание.

Это лишь последний эпизод в длительной истории преследований активистки. В июне 2023 года ее уже арестовывали и содержали в тюрьме Лакан, а в ноябре того же года революционный суд Караджа приговорил ее к году заключения за «пропаганду против Исламской Республики». После отбытия срока ей запретили покидать страну и пользоваться социальными сетями в течение двух лет.