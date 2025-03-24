России предрекли судьбу СССР из-за нефти

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Рост добычи нефти со стороны США и ОПЕК может спровоцировать затяжное падение цен на российское топливо. Об этом говорится в презентации Центробанка, представленной премьер-министру Михаилу Мишустину, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Соответствующий доклад содержит анализ экономических рисков. Он был представлен в феврале этого года за несколько недель до переговоров американской и российской сторон по вопросу войны в Украине.

Среди рисков, в частности, упоминается «значительный рост добычи [нефти] в Соединенных Штатах и за пределами ОПЕК». В презентации также отмечается, что свободные мощности ОПЕК близки к рекордному уровню и равны примерно всему экспорту российской сырой нефти. На одном из слайдов также есть заголовок:

«Исторический прецедент — после периода высоких цен на нефть в 1974–1985 годах 18 лет низких цен на нефть».

Как отмечает агентство, в 1980-х годах снижение цен на нефть привело к тому, что Москве стало тяжелее конкурировать с Вашингтоном в гонке вооружения, а затем способствовало и распаду СССР. В предыдущих своих докладах ЦБ никогда не говорил подробно о возможном длительном обвале цен на российское топливо.

В то же время в докладе не уточняется, при каком сценарии ОПЕК и США могут наводнить рынок своей нефтью и насколько вероятен этот сценарий. Со своей оценкой рисков выступило также Минэкономразвития: ведомство упомянуло другие риски, среди которых снижение активности инвесторов, рост расходов и «плохие долги».

Reuters обращает внимание на то, что сейчас нет никаких признаков изменения политики поставок ОПЕК, которые бы привели к резкому росту добычи нефти. Большая доля прироста, скорее всего, будет обеспечена странами, не входящими в организацию, такими как Бразилия, Казахстан или Гайана.

В официальном отчете ЦБ России, опубликованном в марте этого года, говорится, что цены на сырьевые товары на международном рынке меняются «разнонаправленно»: есть как факторы, которые способствуют росту цен на нефть, так и факторы, из-за которых цена может снизиться.

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