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«День освобождения США»: Вашингтон вводит тарифы против 15 стран

19:28 680

Белый дом планирует ввести так называемые «взаимные тарифы» против группы из примерно 15 стран с устойчивым торговым дисбалансом с США, в число которых входит и Россия, пишет The Wall Street Journal. Новые пошлины должны вступить в силу 2 апреля, который президент Трамп окрестил «Днем освобождения» для Соединенных Штатов.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, особенно жесткие тарифы коснутся группы стран с сильным торговым дисбалансом с США. Согласно уведомлению торгового представителя США в Федеральном реестре, в этот список, помимо России, входят Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Южная Корея, Мексика и Вьетнам.

Изначально Белый дом рассматривал возможность ввести отраслевые тарифы на автомобили, фармацевтические препараты и полупроводники, однако, по данным источников, эти меры, скорее всего, не будут объявлены 2 апреля. Вместо этого администрация сосредоточится на применении индивидуализированных тарифных ставок для каждой из целевых стран.

Новый подход администрации Трампа оказался более узконаправленным, чем ожидали многие наблюдатели, когда в феврале президент поручил федеральным агентствам разработать «взаимные тарифы», требуя оценить торговые отношения практически со всеми торговыми партнерами США. Ранее Белый дом рассматривал вариант разделения торговых партнеров на три уровня с высокими, средними и низкими тарифами.

Белый дом может ввести тарифы, используя полномочия президента в области экономической чрезвычайной ситуации, отмечают специалисты, знакомые с обсуждениями. В то же время в феврале представитель Белого дома заявлял, что отчет с описанием «взаимных тарифов» может быть опубликован 2 апреля, но введут их позже.

Ранее сообщалось, что в США наблюдается растущий дефицит говядины, который может усугубиться из-за новых тарифов, предложенных Трампом. Как писал The Economist, хотя животноводы могли бы выиграть от ограничения импорта, в конечном счете ситуация сложнее. Резкий скачок цен может побудить фермеров распродавать свои запасы, а не инвестировать в новые стада. В то же время потребители станут искать альтернативы говядине.

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