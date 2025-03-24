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Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются

ВСУ окружили российские войска. Идут ожесточенные бои

20:00 3917

Спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашел в село Поповка в Белгородской области России, идут ожесточенные бои, сообщают российские провоенные Telegram-каналы.

Отмечается, что «заблокированные» под Суджей подразделения ВСУ зашли в Белгородскую область и окружили российские войска.

«Спецназ ВСУ вошел в белгородскую Поповку и штурмует опорник: пограничники вызвали огонь на себя», — говорится в публикации.

Украинские военнослужащие забрасывают гранатами блиндажи с российскими солдатами.

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