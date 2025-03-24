Американцы готовятся к оккупации Гренландии

Трамп резко усиливает свою риторику в отношении Гренландии. Он заговорил о планах покорения арктического острова вскоре после инаугурации. А в последнее время президент дает понять, что вскоре намерен перевести слова в практические действия. «Нам нужна Гренландия в интересах национальной и международной безопасности», - говорил он в начале марта, выступая в Конгрессе. А на прошлой неделе, принимая в Овальном кабинете генерального секретаря НАТО Марка Рютте, когда репортеры его спросили, собирается ли он аннексировать Гренландию, ответил: «Я думаю, что это произойдет». При этом президент США не исключает использования военной силы для установления контроля над островом.

Свидетельством того, то это не пустые слова, становится визит высокопоставленных чиновников Белого дома на остров на этой неделе. Уровень не может быть выше — в Гренландию прибудут советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт. А экстравагантности этому вояжу придает участие в составе делегации second lady – второй дамы страны Уши Вэнс, супруги вице-президента Джей Ди Вэнса. Белый дом при этом пытается создать видимость того, что визит будет чисто туристическим. Так, госпожа Вэнс возьмет с собой одного из своих детей, и они будут присутствовать на соревновании собачьих упряжек, что является национальным развлечением в Гренландии. Но ее привлекают не только собачьи бега. Супруга вице-президента посетит также военную базу США на севере ледникового острова. Там располагается небольшое подразделение противовоздушной обороны и воинская часть, которая сохраняется со времен Второй мировой войны.

Эта поездка для супруги «вице» — вторая, которую она совершает за рубеж в своем новом качестве: в этом месяце она также посетила Италию. Белый дом не ответил на вопрос журналистов, было ли у него приглашение властей Гренландии совершить эту поездку. Представитель Уолтца сказал, что цель визита — собрать всю возможную информацию об этом государстве и изучить его культуру. Господина Райта интересует информация о наличии редкоземельных минералов и другие полезных ископаемых. Месторождения разбросаны по всему острову, но их освоение осложняется арктической погодой с крайне низкими температурами, а также активное противодействие защитников окружающей среды. Но гренландцы не слишком купились на уверения о том, что к ним едут лишь туристы из Вашингтона с чисто ознакомительной программой. «Что делает советник по национальной безопасности США в Гренландии?» - спрашивает премьер-министр государства Муте Эгеде. – «Единственная цель визита – показать нам свою силу».

Эгеде сделал свои комментарии в воскресенье гренландской газете. «Этот визит лишь добавляет веры в то, что замысел Трампа по установлению контроля над Гренландией может быть выполнен», - прогнозирует он. Приблизительно в такой же тональности прозвучали в воскресенье и слова премьер–министра Дании Метте Фредериксен. Гренландия связана с Данией вот уже в течение 300 лет. Датчане колонизировали ее, но после Второй мировой войны Дания упразднила колониальный статус Гренландии. В 1953 году страна была провозглашена частью Датского королевства, и ей было предоставлено представительство в парламенте страны, а в 1979 году она получила уже широкую автономию и собственное правительство. Дания, безусловно, крайне обеспокоена воинственными заявлениями Трампа. Но при этом она понимает, что у нее не хватит сил, чтобы противостоять американской колонизации острова.

Как свидетельствуют результаты опроса, подавляющее большинство гренландцев (население страны 56.856 человек) не хочет, чтобы их страна стала частью США. Но при этом многие хотят улучшения отношений с Америкой, что принесет им значительные экономические выгоды. И они идут по тонкому льду, пытаясь отстоять свою независимость, но не входить в открытый конфликт с администрацией Трампа. Насколько можно судить, судьба Гренландии не обсуждалась между США и Россией. Владимир Путин вскользь и чисто формально предложил Дональду Трампу совместно участвовать в освоении богатств Арктики. Но за бортом обсуждения пока остается очень важный стратегический компонент. Трамп, объявляя о планах покорения острова, говорит, что на этом направлении у него два соперника — Китай и Россия. А посол России в Дании Владимир Барбин не далее как в январе сообщил, что в Гренландии «ведется ее комплексная военная модернизация, в том числе радиолокационной станции стоимостью в миллиарды долларов США, а, кроме того, там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие». Как отметил дипломат, данная военная база — элемент американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления. А в случае ядерной дуэли между Россией и США российским ракетам быстрее всего достигнуть территорию Америки именно через Гренландию.