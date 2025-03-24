Эрдоган обозначил роль Турции в европейской безопасности

Обеспечение безопасности европейского континента без участия Турции невозможно. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны.

Глава государства отметил, что «острые дебаты последних недель» наглядно продемонстрировали это.

«Потребность Европы в Турции не только в сфере безопасности, но и во многих других областях, включая экономику, дипломатию и торговлю, стала открыто признаваться»,- констатировал турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что Анкара готова развивать отношения с европейскими странами и ЕС «в рамках общих интересов и на основе взаимоуважения».

Комментируя перспективы турецко-американских отношений, политик отметил, что «вполне возможно, что отношения Анкары и Вашингтона приобретут иной импульс в период второго срока Дональда Трампа на посту президента США».

Говоря о недавнем телефонном разговоре с американским коллегой, он отметил, что беседа прошла в «искренней атмосфере». По словам политика, стороны обсудили множество важных вопросов, включая устранение всех препятствий на пути к достижению объема двустороннего товарооборота в 100 млрд долларов.