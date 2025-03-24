Русские солдаты грабят дома местных жителей в Белгороде

Жители приграничных сел Белгородской области, где идут бои между ВСУ и ВС РФ, пожаловались на случаи мародерства со стороны российских солдат. Информацию СМИ частично подтвердили и власти региона.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», считающийся близким к силовым структурам РФ, опубликовал видео, как утверждается, из села Репяховка Белгородской области. Оно находится в 3,5 км от госграницы с Украиной. На видео мужчина показывает бардак в доме и жалуется, что туда «наши военные зашли». «Много вскрытых российскими военными домов», - написал Telegram-канал.

Местные жители сообщают, что «домов 20 минимум разграблено».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал 23 марта в Telegram, что, несмотря на продолжающиеся бои и обстрелы, некоторые жители Репяховки пробираются в село по полям. Один из них ранен под обстрелом. Чиновник заявил, что люди возвращаются, чтобы покормить домашних животных, но СМИ утверждают, что истинная цель - защита от мародеров.

24 марта российский портал «Бел.ру» сообщил со ссылкой на Гладкова, что в Краснояружском районе, к которому относится и Репяховка, подтверждены как минимум три случая мародерства. Информацию уже передали в МВД России и военную полицию.