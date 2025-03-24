Патрушев бьет тревогу: Устаревший флот подрывает лидерство России

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев выразил обеспокоенность критическим состоянием российского научно-исследовательского флота, подчеркнув, что это может привести к утрате «лидерских позиций» России в изучении Арктики. «За последние 30 лет флот устарел и сократился до критического минимума. Средний возраст научных судов составляет около 34 лет. Суда изношены более чем на 80%. Их эксплуатация обходится значительно дороже современных иностранных аналогов», — заявил Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.

Он подчеркнул, что российский научно-исследовательский флот всегда играл ведущую роль в изучении Мирового океана, в том числе в Арктике, однако недостаточное внимание к его развитию и хроническое недофинансирование привели к накоплению серьезных проблем. Наложенные на Россию санкции только усугубляют ситуацию, добавил Патрушев:

«Несоответствие состава и состояния российского научно-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач, стоящих перед нашей страной в сфере морских научных исследований, грозит потерей лидерства нашей страны в сфере арктических исследований».

В августе 2024 года Патрушев также отмечал, что России необходимо ускорить обновление флота, поскольку страна уже столкнулась с последствиями санкционного давления. «Недружественные государства фактически вытеснили российские транспортные компании с рынка перевозок наших же экспортных и импортных грузов — нефти, зерна, нефтепродуктов», — заявлял он.

Кроме того, Патрушев подчеркивал, что вторичные санкции и приостановка строительства судов на зарубежных верфях представляют серьезные угрозы для безопасности страны. «Арест российских судов, введение вторичных санкций против транспортных компаний, прекращение поставок судового оборудования, замораживание строительства наших судов за рубежом — все это создает значительные риски для морской экономики России», — говорил он, отмечая: такая политика направлена на сдерживание возможностей России в морской отрасли.