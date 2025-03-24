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Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются
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Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются

Гусейн Абдуллаев хочет на свободу

Инара Рафикгызы
20:57 1108

Бывший депутат Гусейн Абдуллаев, приговоренный к 9 годам лишения свободы, подал апелляционную жалобу. Об этом haqqin.az сообщил адвокат Джавад Джавадов.

По словам адвоката, экс-депутат не признает себя виновным в предъявленных обвинениях и просит суд оправдать его.

Отметим, что Гусейн Абдуллаев в 2018 году был задержан в Турции и экстрадирован в Азербайджан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) УК Азербайджана. В 2019 году он был приговорен к 6 годам тюрьмы. Срок ареста Абдуллаева истек в апреле 2024 года.

В марте этого года в отношении Гусейна Абдуллаева было возбуждено новое уголовное дело. Экс-депутата обвинили в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В заявлении Генеральной прокуратуры говорилось, что «Гусейн Абдуллаев с целью сокрытия истинного происхождения имущества, заведомо полученного преступным путем, через семь банковских счетов, открытых на его имя и на имена членов его семьи в банках, действующих в Азербайджане, перевел более 5,5 миллиона манатов на счета различных физических и юридических лиц в Азербайджанской Республике и зарубежных странах, осуществлял конверсионные операции, а также, заключая незаконные сделки, приобрел недвижимость на имя близкого родственника на территории Азербайджанской Республики, легализовав тем самым указанную сумму». На основании собранных доказательств Гусейн Абдуллаев был привлечен в качестве обвиняемого по статье 193-1.3.2 (легализация крупной суммы имущества, полученного преступным путем) УК Азербайджана.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 27 февраля 2025 года он был приговорен к 9 годам лишения свободы.

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