Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Как известно, с 1952 года, когда этот пост занимал герой Второй мировой войны, будущий президент генерал Дуайт Эйзенхауэр, право возглавлять командование Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса оставалось исключительно за представителями Соединенных Штатов.
И вот, спустя 75 лет Трамп решил покончить с этой традицией. Напомним, что генерал Кристофер Г. Каволи, занимающий в настоящее время пост главнокомандующего ОВС НАТО, возглавляет также командование войск США в Европе, которое курирует поддержку Украины в отражении российской агрессии.
В Европе планы Трампа по отказу от командования силами НАТО воспринимают как сигнал скорого выхода Соединенных Штатов из альянса.
В то же время, по мнению американских военных экспертов, такой шаг Белого дома стал бы политической ошибкой колоссальных масштабов, поскольку обратной дороги в командование НАТО у США уже не будет, и Америка в результате потеряет важнейших геополитических союзников.
О том, почему и как президент Трамп намерен демонтировать самый могущественный в мире военно-политический альянс, haqqin.az побеседовал с Сьюзан Эллиотт - президентом и генеральным директором Национального комитета по американской внешней политике (NCAFP), бывшим советником заместителя по внешней политике командующего Европейским командованием США и бывшим заместителем исполнительного директора в аппарате госсекретаря США Кондолизы Райс.
- Похоже, Дональд Трамп всерьез занялся реализацией мечты Владимира Путина, приступив к процессу демонтажа НАТО. Допускаю, что при этом определенные расходы в Европе Америка сократит. Но одновременно потеряет доступ к ключевым военно-морским и военно-воздушным базам в Италии, Германии, Польше, Испании...
- Боюсь, на данный момент именно так все и выглядит. Несмотря на то, что НАТО — это единый механизм, обеспечивающий гарантию безопасности как Европы, так и США. Сила НАТО в его коалиционном характере. Насколько я знаю, президент США говорит о том, что Америка не готова в одиночку нести расходы на содержание альянса, и что европейцы должны быть больше финансово вовлечены в обеспечение собственной безопасности. Я согласна с тем, что Европа может быть сильнее в военном отношении, но я по-прежнему считаю, что очень важное значение имеет укрепление трансатлантических отношений в сфере безопасности. Надеюсь, в предстоящие четыре года Дональд Трамп не разрушит эти отношения.
- В ходе обсуждений вопросов безопасности Европы, состоявшихся в Париже и Лондоне, США не упоминались. Судя по всему, европейцы уже не верят, что в случае нападения России американцы придут им на помощь, поскольку Трамп критически оценивает оборонный потенциал Евросоюза.
Не кажется ли Вам, что президент США просто хочет подороже продать Европе гарантии ее безопасности?
- Я абсолютно уверена, что большинство американцев в любой ситуации готовы прийти на помощь Европе. За всю историю альянса 5-я статья его Устава, в соответствии с которой нападение на одну страну считается атакой на все страны Североатлантического блока, использовалась лишь однажды - 11 сентября 2001 года, когда исламские фундаменталисты атаковали нью-йоркские башни-близнецы. Напомню, что тогда Европа встала на защиту Америки, чтобы помочь отразить угрозу терроризма. Хочу отметить, что в Америке по-разному относятся к Европейскому Союзу и НАТО. Но, тем не менее, решение США выйти из альянса выходит за рамки компетенции президента США, поскольку НАТО – это также и безопасность Соединенных Штатов.
В то же время мне не нравятся риторика и тон, звучащие сегодня в отношениях между США и ЕС. Я считаю, что если между ними есть торговые разногласия, их нужно обсуждать в процессе переговоров, не опускаясь до уровня политических дрязг. Я была советником командования США в Европе до широкомасштабного вторжения армии Путина в Украину, но и после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. И видела, как Европа и страны НАТО реально активизировались, как началось размещение батальонов альянса в странах Балтии. Тогда были предприняты очень важные шаги в усилении обороны Польши, Румынии, Болгарии, и все работали вместе, как сильная коалиция.
- Несколько месяцев назад представитель Министерства обороны Франции заявил в Сенате, что если бы Россия перешла в тотальное наступление на страны НАТО, то запаса снарядов у армии Франции хватило бы лишь на две недели. И вот теперь европейцы планируют потратить на оборону 800 миллиардов долларов. Означает ли это, что необходимость в американском оружии более не актуальна?
- Сомнительно, что в вопросах повышения уровня обороноспособности и эффективности военно-промышленного комплекса Европа способна на такой рывок. Пока мы слышим лишь разговоры лидеров Евросоюза об укреплении европейской безопасности и интенсификации военной поддержки Украины. Я не склонна недооценивать прочность трансатлантических отношений и, как большинство американцев, считаю их исключительно важными. В конце концов, именно благодаря им в Европе с 40-х годов ХХ века не было крупномасштабных войн.
- Вы упомянули помощь Украине. Как Вы считаете, может ли Трамп перейти от политики умиротворения России к давлению на президента Путина?
- Прежде всего, должна отметить, что поддерживаю стремление президента Трампа найти пути мирного прекращения огня и пусть временного, но замораживания конфликта. На мой взгляд, это положительное явление, поскольку продолжение боевых действий приведет к затягиванию войны.
С другой стороны, и это тоже факт, пока мы не видим готовность Путина сесть за стол переговоров с украинцами и выработать какое-то решение. Ни сейчас, ни в ближнесрочной перспективе. Думаю, президент США направит все усилия на прекращение войны, а не на вооружение Украины. В то же время хочу напомнить: в 2016 году именно Трамп начал поставлять украинцам больше летального оружия, противотанковые гранатометы и много чего, что так и не сделала администрация Барака Обамы. Поэтому считаю, что в глубине души Дональд Трамп искренен в стремлении найти мирное решение российско-украинского конфликта, которое, надеюсь, не нанесет ущерб безопасности Украины. Говоря откровенно, мне сложно судить, при каких обстоятельствах Трамп может публично признаться: «Путин не хочет мира, а потому мы будем помогать Зеленскому!».
Также затрудняюсь ответить на вопрос, как долго Трамп будет терпеть дипломатические игры Москвы, явно направленные на затягивание времени и продолжение войны. Полагаю, если запас терпения Белого дома будет исчерпан, давление Трампа на Москву будет выражаться не в поставках оружия Украине, а во введении новых экономических санкций против России.
Конечно, у США есть оружие, способное внести перелом в ход российско-украинской войны, в результате которого Киев смог бы не только остановить наступление армии России, но и вернуть часть оккупированных территорий. Но здесь позиция президента США носит принципиальный характер - Трамп не хочет передавать Киеву оружие, обосновывая это тем, что деньги американского налогоплательщика должны пойти не на разрушение, а на восстановление Украины. Кроме того, у Трампа с Путиным есть бизнес-интересы, а потому президент США будет с еще большей настойчивостью убеждать Москву и Киев прийти к согласию за столом переговоров. И в этом процессе, безусловно, должны участвовать европейцы, коль скоро Евросоюз собирается стать главным гарантом безопасности Украины.
Таким образом, сделка по Украине должна быть достигнута в формате договора между США, Европой, Россией и Украиной.
- Могут ли россияне сыграть на том, что Трамп больше предприниматель, нежели политик, а значит, в обмен на хорошую сделку с русскими он начнет лоббировать интересы Кремля?
- Общеизвестно, что для Трампа приоритетны его бизнес и идеи стремительного обогащения. Но я поддерживаю его желание закончить войну в Украине. Трамп ведь давно ведет бизнес с Россией, задолго до того, как стал президентом США.
Что же касается Вашего вопроса о том, как далеко он может пойти ради хорошей сделки, то мне сложно на него ответить, в первую очередь, из-за абсолютной непредсказуемости Дональда Трампа. Лично мое мнение - Трамп заинтересован в сделках по российским недрам. А значит, не даст Украине больше оружия.
- Какими Вы видите американо-азербайджанские отношения? Первая президентская каденция Трампа была для нашей страны весьма успешной – мы вернули оккупированные земли…
- Когда в составе участников Глобального Бакинского форума 2025 я встретилась с президентом Ильхамом Алиевым, ваш лидер сказал, что с нетерпением ждет встречи с Трампом. Мне понятна позиция любого крупного политического деятеля, стремящегося сотрудничать, а не конфликтовать с президентом ведущей мировой державы. Другой вопрос, что это может быть совсем непростым делом. Но думаю, президент Алиев найдет оптимальный способ работы с республиканской администрацией Белого дома. Полагаю, сам факт, что недавно один из советников Трампа, Стив Виткофф, посетил Азербайджан, не был случайностью. Думаю, за встречей президента Алиева с Виткоффом, о которой я узнала из американских СМИ, последует налаживание политического диалога между США и Азербайджаном.
- Как Вы относитесь к предложению американских раввинов о присоединении Азербайджана к «Соглашениям Авраама»?
- Общеизвестно, что у Азербайджана с Израилем хорошие, прочные отношения. Можно лишь приветствовать все то, что послужит установлению мира в регионе. И если участие Баку в соглашении между Израилем и арабскими странами Ближнего Востока и Северной Африки будет способствовать политической стабильности в этих важнейших регионах мира, это, безусловно, стало бы превосходным вкладом Азербайджана.
- Когда США присоединят Канаду, Гренландию и Панаму?
- Я не думаю, что это реальные планы Трампа. Скорее уж, элемент экономической войны, которую Трамп ведет с Европой, Китаем и т.д. Но канадцы всерьез обеспокоены тем, что Трамп пытается сделать их страну 51-м штатом Америки и, конечно же, не допустят этого. Мне совершенно непонятна данная политика Трампа. Канада - хороший друг, сосед и союзник США. И мы должны сообща работать, а не враждовать друг с другом. То же самое касается обещаний президента присоединить к США Гренландию и Панамский канал.
- Эксперты считают, что правый консерватор Дональд Трамп и его окружение очень не любят лево-либеральную, социалистическую Европу...
- Трамп не раз называл «социалистами» администрацию Джо Байдена и демократов. Хотя они, конечно же, не социалисты, что, впрочем, не мешало им принимать целенаправленные программы для людей с ограниченными возможностями, для тех, кому необходимы медицинское страхование по программе Medicaid или другие формы социальной поддержки. Теперь администрация Трампа обещает сократить социальное обеспечение и объем медицинского страхования почти 40-50 процентов. Для социально слабых слоев населения США это может стать настоящей катастрофой, которая вызовет мощные протесты американской общественности. Но поскольку Трамп весьма чувствителен к общественному мнению, большинство его угроз сократить социальные программы, полагаю, реализованы не будут. Да, социальные программы, которые так хочет урезать Илон Маск, действительно стоят больших денег. Но уж слишком много людей зависят от них, и социализм тут совершенно не причем.
- В докладе разведки ФРГ говорится, что Владимиру Путину понадобиться всего четыре года, чтобы накопить силы для вторжения в восточно-европейские страны НАТО. Что реально, учитывая перестройку российской экономики на военный режим. Сегодня ВПК России является по сути единственным двигателем экономического роста страны. Москва уже усилила гибридную войну против НАТО. К примеру, французские самолеты морской разведки ATL2, осуществляющие мониторинг критической инфраструктуры на Балтике, регулярно «просвечиваются» радарами ВМФ России…
- Вторжение в Европу возможно, если Украина капитулирует. Чего, на мой взгляд, не будет, поскольку и украинцы, и Европа этого не допустят. Ибо Восточная Европа, как бы этого ни хотел Владимир Путин, не намерена возвращаться в сферу влияния России, в советские времена и Варшавский договор. Надеюсь, Дональд Трамп приложит все усилия, чтобы не только уладить свои дела с Путиным, но и добиться для Украины мира с надежными гарантиями безопасности. Которые одновременно станут гарантией безопасностью для Европы. Я настроена оптимистично.