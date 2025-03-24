Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»

Как известно, с 1952 года, когда этот пост занимал герой Второй мировой войны, будущий президент генерал Дуайт Эйзенхауэр, право возглавлять командование Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса оставалось исключительно за представителями Соединенных Штатов. И вот, спустя 75 лет Трамп решил покончить с этой традицией. Напомним, что генерал Кристофер Г. Каволи, занимающий в настоящее время пост главнокомандующего ОВС НАТО, возглавляет также командование войск США в Европе, которое курирует поддержку Украины в отражении российской агрессии. В Европе планы Трампа по отказу от командования силами НАТО воспринимают как сигнал скорого выхода Соединенных Штатов из альянса.

В то же время, по мнению американских военных экспертов, такой шаг Белого дома стал бы политической ошибкой колоссальных масштабов, поскольку обратной дороги в командование НАТО у США уже не будет, и Америка в результате потеряет важнейших геополитических союзников. О том, почему и как президент Трамп намерен демонтировать самый могущественный в мире военно-политический альянс, haqqin.az побеседовал с Сьюзан Эллиотт - президентом и генеральным директором Национального комитета по американской внешней политике (NCAFP), бывшим советником заместителя по внешней политике командующего Европейским командованием США и бывшим заместителем исполнительного директора в аппарате госсекретаря США Кондолизы Райс.

- Похоже, Дональд Трамп всерьез занялся реализацией мечты Владимира Путина, приступив к процессу демонтажа НАТО. Допускаю, что при этом определенные расходы в Европе Америка сократит. Но одновременно потеряет доступ к ключевым военно-морским и военно-воздушным базам в Италии, Германии, Польше, Испании... - Боюсь, на данный момент именно так все и выглядит. Несмотря на то, что НАТО — это единый механизм, обеспечивающий гарантию безопасности как Европы, так и США. Сила НАТО в его коалиционном характере. Насколько я знаю, президент США говорит о том, что Америка не готова в одиночку нести расходы на содержание альянса, и что европейцы должны быть больше финансово вовлечены в обеспечение собственной безопасности. Я согласна с тем, что Европа может быть сильнее в военном отношении, но я по-прежнему считаю, что очень важное значение имеет укрепление трансатлантических отношений в сфере безопасности. Надеюсь, в предстоящие четыре года Дональд Трамп не разрушит эти отношения. - В ходе обсуждений вопросов безопасности Европы, состоявшихся в Париже и Лондоне, США не упоминались. Судя по всему, европейцы уже не верят, что в случае нападения России американцы придут им на помощь, поскольку Трамп критически оценивает оборонный потенциал Евросоюза. Не кажется ли Вам, что президент США просто хочет подороже продать Европе гарантии ее безопасности? - Я абсолютно уверена, что большинство американцев в любой ситуации готовы прийти на помощь Европе. За всю историю альянса 5-я статья его Устава, в соответствии с которой нападение на одну страну считается атакой на все страны Североатлантического блока, использовалась лишь однажды - 11 сентября 2001 года, когда исламские фундаменталисты атаковали нью-йоркские башни-близнецы. Напомню, что тогда Европа встала на защиту Америки, чтобы помочь отразить угрозу терроризма. Хочу отметить, что в Америке по-разному относятся к Европейскому Союзу и НАТО. Но, тем не менее, решение США выйти из альянса выходит за рамки компетенции президента США, поскольку НАТО – это также и безопасность Соединенных Штатов. В то же время мне не нравятся риторика и тон, звучащие сегодня в отношениях между США и ЕС. Я считаю, что если между ними есть торговые разногласия, их нужно обсуждать в процессе переговоров, не опускаясь до уровня политических дрязг. Я была советником командования США в Европе до широкомасштабного вторжения армии Путина в Украину, но и после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. И видела, как Европа и страны НАТО реально активизировались, как началось размещение батальонов альянса в странах Балтии. Тогда были предприняты очень важные шаги в усилении обороны Польши, Румынии, Болгарии, и все работали вместе, как сильная коалиция.

- Несколько месяцев назад представитель Министерства обороны Франции заявил в Сенате, что если бы Россия перешла в тотальное наступление на страны НАТО, то запаса снарядов у армии Франции хватило бы лишь на две недели. И вот теперь европейцы планируют потратить на оборону 800 миллиардов долларов. Означает ли это, что необходимость в американском оружии более не актуальна? - Сомнительно, что в вопросах повышения уровня обороноспособности и эффективности военно-промышленного комплекса Европа способна на такой рывок. Пока мы слышим лишь разговоры лидеров Евросоюза об укреплении европейской безопасности и интенсификации военной поддержки Украины. Я не склонна недооценивать прочность трансатлантических отношений и, как большинство американцев, считаю их исключительно важными. В конце концов, именно благодаря им в Европе с 40-х годов ХХ века не было крупномасштабных войн. - Вы упомянули помощь Украине. Как Вы считаете, может ли Трамп перейти от политики умиротворения России к давлению на президента Путина? - Прежде всего, должна отметить, что поддерживаю стремление президента Трампа найти пути мирного прекращения огня и пусть временного, но замораживания конфликта. На мой взгляд, это положительное явление, поскольку продолжение боевых действий приведет к затягиванию войны. С другой стороны, и это тоже факт, пока мы не видим готовность Путина сесть за стол переговоров с украинцами и выработать какое-то решение. Ни сейчас, ни в ближнесрочной перспективе. Думаю, президент США направит все усилия на прекращение войны, а не на вооружение Украины. В то же время хочу напомнить: в 2016 году именно Трамп начал поставлять украинцам больше летального оружия, противотанковые гранатометы и много чего, что так и не сделала администрация Барака Обамы. Поэтому считаю, что в глубине души Дональд Трамп искренен в стремлении найти мирное решение российско-украинского конфликта, которое, надеюсь, не нанесет ущерб безопасности Украины. Говоря откровенно, мне сложно судить, при каких обстоятельствах Трамп может публично признаться: «Путин не хочет мира, а потому мы будем помогать Зеленскому!». Также затрудняюсь ответить на вопрос, как долго Трамп будет терпеть дипломатические игры Москвы, явно направленные на затягивание времени и продолжение войны. Полагаю, если запас терпения Белого дома будет исчерпан, давление Трампа на Москву будет выражаться не в поставках оружия Украине, а во введении новых экономических санкций против России. Конечно, у США есть оружие, способное внести перелом в ход российско-украинской войны, в результате которого Киев смог бы не только остановить наступление армии России, но и вернуть часть оккупированных территорий. Но здесь позиция президента США носит принципиальный характер - Трамп не хочет передавать Киеву оружие, обосновывая это тем, что деньги американского налогоплательщика должны пойти не на разрушение, а на восстановление Украины. Кроме того, у Трампа с Путиным есть бизнес-интересы, а потому президент США будет с еще большей настойчивостью убеждать Москву и Киев прийти к согласию за столом переговоров. И в этом процессе, безусловно, должны участвовать европейцы, коль скоро Евросоюз собирается стать главным гарантом безопасности Украины. Таким образом, сделка по Украине должна быть достигнута в формате договора между США, Европой, Россией и Украиной. - Могут ли россияне сыграть на том, что Трамп больше предприниматель, нежели политик, а значит, в обмен на хорошую сделку с русскими он начнет лоббировать интересы Кремля? - Общеизвестно, что для Трампа приоритетны его бизнес и идеи стремительного обогащения. Но я поддерживаю его желание закончить войну в Украине. Трамп ведь давно ведет бизнес с Россией, задолго до того, как стал президентом США. Что же касается Вашего вопроса о том, как далеко он может пойти ради хорошей сделки, то мне сложно на него ответить, в первую очередь, из-за абсолютной непредсказуемости Дональда Трампа. Лично мое мнение - Трамп заинтересован в сделках по российским недрам. А значит, не даст Украине больше оружия.

- Какими Вы видите американо-азербайджанские отношения? Первая президентская каденция Трампа была для нашей страны весьма успешной – мы вернули оккупированные земли… - Когда в составе участников Глобального Бакинского форума 2025 я встретилась с президентом Ильхамом Алиевым, ваш лидер сказал, что с нетерпением ждет встречи с Трампом. Мне понятна позиция любого крупного политического деятеля, стремящегося сотрудничать, а не конфликтовать с президентом ведущей мировой державы. Другой вопрос, что это может быть совсем непростым делом. Но думаю, президент Алиев найдет оптимальный способ работы с республиканской администрацией Белого дома. Полагаю, сам факт, что недавно один из советников Трампа, Стив Виткофф, посетил Азербайджан, не был случайностью. Думаю, за встречей президента Алиева с Виткоффом, о которой я узнала из американских СМИ, последует налаживание политического диалога между США и Азербайджаном. - Как Вы относитесь к предложению американских раввинов о присоединении Азербайджана к «Соглашениям Авраама»? - Общеизвестно, что у Азербайджана с Израилем хорошие, прочные отношения. Можно лишь приветствовать все то, что послужит установлению мира в регионе. И если участие Баку в соглашении между Израилем и арабскими странами Ближнего Востока и Северной Африки будет способствовать политической стабильности в этих важнейших регионах мира, это, безусловно, стало бы превосходным вкладом Азербайджана. - Когда США присоединят Канаду, Гренландию и Панаму? - Я не думаю, что это реальные планы Трампа. Скорее уж, элемент экономической войны, которую Трамп ведет с Европой, Китаем и т.д. Но канадцы всерьез обеспокоены тем, что Трамп пытается сделать их страну 51-м штатом Америки и, конечно же, не допустят этого. Мне совершенно непонятна данная политика Трампа. Канада - хороший друг, сосед и союзник США. И мы должны сообща работать, а не враждовать друг с другом. То же самое касается обещаний президента присоединить к США Гренландию и Панамский канал.