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Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются

США на грани дефолта

21:04 1382

США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу между серединой июля и началом октября 2025 г. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center).

Определяющим фактором в прогнозах является объем налоговых поступлений после апреля. По данным специалистов, ожидается, что сборы окажутся в рамках ожиданий. Но есть вероятность, что дефицит ликвидности может возникнуть уже в начале июня, если Конгресс не примет необходимые меры по финансированию нужд правительства.

Аналитики отмечают, что на финансовую ситуацию также повлияют сезон ураганов, макроэкономические показатели, поступления от импортных пошлин и возможные изменения в графике бюджетных расходов, утверждаемых Конгрессом и департаментом эффективности госуправления (DOGE). В центре подчеркивают, что отсутствие своевременных решений по увеличению лимита госдолга усиливает экономическую нестабильность.

20 марта стало известно, что общий объем мирового долга превысил 100 трлн долларов. Такую информацию опубликовала в ежегодном отчете Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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