USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются
Новость дня
Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются

Турция спасает лиру

21:20 1392

Власти Турции принимают меры для стабилизации финансовых рынков после спада, вызванного новостью о задержании мэра Стамбула - Экрема Имамоглу, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В понедельник, 24 марта, лира теряет 0,5% в паре с долларом США, фондовый индекс Borsa Istanbul 100 прибавил 2,8%. На прошлой неделе лира подешевела на 3,1% к доллару, а фондовый индикатор рухнул на 17%.

В минувший четверг Центробанк Турции провел внеочередное заседание, по итогам которого повысил ставку по кредитам overnight на 2 процентных пункта - до 46%, стремясь ужесточить финансовые условия и поддержать лиру.

В выходные руководство ЦБ провело «техническую встречу» с представителями коммерческих банков, чтобы подготовить их к потенциальному усилению волатильности на финансовых рынках, сообщила Ассоциация турецких банков. ЦБ также объявил о намерении провести аукцион по размещению векселей сроком на 91 день, чтобы сократить избыток лир в финансовой системе, - это первый подобный аукцион почти за 20 лет.

Среди других шагов, рассматриваемых властями Турции, - снижение налога на депозиты в лирах, которое должно стимулировать сбережения в нацвалюте.

В минувшее воскресенье турецкий регулятор, отвечающий за рынки капитала, расширил запрет на «короткие» продажи на рынке акций, ранее действовавший только для бумаг 50 крупнейших компаний. Он также смягчил правила buyback, разрешив компаниям выкупать акции по цене выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Кроме того, регулятор снизил маржинальные требования для торговли акциями, стремясь предотвратить дальнейшее падение рынка.

Как сообщалось, Имамоглу, занимавший пост мэра Стамбула с 2019 года, был задержан 19 марта в рамках антикоррупционного расследования. Он считался основным кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции в 2027 году. Ранее Стамбульский университет аннулировал диплом о высшем образовании Имамоглу, при том, что кандидатом в президенты Турции может стать только человек с высшим образованием.

Задержание Имамоглу вызвало протесты в Турции, в ходе которых уже было задержано более 1 тыс. человек.

Трамп раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде
Трамп раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде обновлено 21:48
21:48 7361
Сумы под российским огнем: десятки раненых
Сумы под российским огнем: десятки раненых обновлено 21:37; видео
21:37 2912
США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам
США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам
21:27 1309
Турция спасает лиру
Турция спасает лиру
21:20 1393
Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются
Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются о развитии ситуации; видео; обновлено 21:17
21:17 17164
Американцы готовятся к оккупации Гренландии
Американцы готовятся к оккупации Гренландии новое средневековье
20:11 2068
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше что происходит?
11:17 7029
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает наша аналитика
01:34 9346
ВСУ окружили российские войска. Идут ожесточенные бои
ВСУ окружили российские войска. Идут ожесточенные бои
20:00 3945
Эрдоган разоблачает оппозицию
Эрдоган разоблачает оппозицию обновлено 19:37
19:37 6243
России предрекли судьбу СССР из-за нефти
России предрекли судьбу СССР из-за нефти
19:01 3316

ЭТО ВАЖНО

Трамп раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде
Трамп раскрыл детали переговоров России и США в Эр-Рияде обновлено 21:48
21:48 7361
Сумы под российским огнем: десятки раненых
Сумы под российским огнем: десятки раненых обновлено 21:37; видео
21:37 2912
США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам
США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам
21:27 1309
Турция спасает лиру
Турция спасает лиру
21:20 1393
Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются
Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются о развитии ситуации; видео; обновлено 21:17
21:17 17164
Американцы готовятся к оккупации Гренландии
Американцы готовятся к оккупации Гренландии новое средневековье
20:11 2068
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше что происходит?
11:17 7029
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает
И Эльвира бессильна: импорт падает, рынок сжимается, бюджет набухает наша аналитика
01:34 9346
ВСУ окружили российские войска. Идут ожесточенные бои
ВСУ окружили российские войска. Идут ожесточенные бои
20:00 3945
Эрдоган разоблачает оппозицию
Эрдоган разоблачает оппозицию обновлено 19:37
19:37 6243
России предрекли судьбу СССР из-за нефти
России предрекли судьбу СССР из-за нефти
19:01 3316
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться