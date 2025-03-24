Турция спасает лиру

Власти Турции принимают меры для стабилизации финансовых рынков после спада, вызванного новостью о задержании мэра Стамбула - Экрема Имамоглу, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В понедельник, 24 марта, лира теряет 0,5% в паре с долларом США, фондовый индекс Borsa Istanbul 100 прибавил 2,8%. На прошлой неделе лира подешевела на 3,1% к доллару, а фондовый индикатор рухнул на 17%.

В минувший четверг Центробанк Турции провел внеочередное заседание, по итогам которого повысил ставку по кредитам overnight на 2 процентных пункта - до 46%, стремясь ужесточить финансовые условия и поддержать лиру.

В выходные руководство ЦБ провело «техническую встречу» с представителями коммерческих банков, чтобы подготовить их к потенциальному усилению волатильности на финансовых рынках, сообщила Ассоциация турецких банков. ЦБ также объявил о намерении провести аукцион по размещению векселей сроком на 91 день, чтобы сократить избыток лир в финансовой системе, - это первый подобный аукцион почти за 20 лет.

Среди других шагов, рассматриваемых властями Турции, - снижение налога на депозиты в лирах, которое должно стимулировать сбережения в нацвалюте.

В минувшее воскресенье турецкий регулятор, отвечающий за рынки капитала, расширил запрет на «короткие» продажи на рынке акций, ранее действовавший только для бумаг 50 крупнейших компаний. Он также смягчил правила buyback, разрешив компаниям выкупать акции по цене выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Кроме того, регулятор снизил маржинальные требования для торговли акциями, стремясь предотвратить дальнейшее падение рынка.

Как сообщалось, Имамоглу, занимавший пост мэра Стамбула с 2019 года, был задержан 19 марта в рамках антикоррупционного расследования. Он считался основным кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции в 2027 году. Ранее Стамбульский университет аннулировал диплом о высшем образовании Имамоглу, при том, что кандидатом в президенты Турции может стать только человек с высшим образованием.

Задержание Имамоглу вызвало протесты в Турции, в ходе которых уже было задержано более 1 тыс. человек.