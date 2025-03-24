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Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются
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Массовые протесты в Анкаре, Стамбуле, Измире... продолжаются

США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам

21:27 1311

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Украина заключили сделку о добыче полезных ископаемых. Его слова цитирует издание Clash Report.

«Мы заключили сделку по полезным ископаемым. Скоро мы еe подпишем. Сейчас мы говорим о территории», - сказал он.

Трамп также отметил, что между США и Украиной продолжаются переговоры относительно собственности на электростанцию. Вероятно, речь идет о Запорожской АЭС.

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