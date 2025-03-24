США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам
21:27 1311
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Украина заключили сделку о добыче полезных ископаемых. Его слова цитирует издание Clash Report.
«Мы заключили сделку по полезным ископаемым. Скоро мы еe подпишем. Сейчас мы говорим о территории», - сказал он.
Трамп также отметил, что между США и Украиной продолжаются переговоры относительно собственности на электростанцию. Вероятно, речь идет о Запорожской АЭС.
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