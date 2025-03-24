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Курьез в Белом доме: как журналиста добавили в чат с планами войны

21:55 540

Чиновники Белого дома случайно добавили в групповой чат, в котором планировалось нанесение ударов по позициям йеменских хуситов, главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Об этом сообщило само издание.

Обсуждения велись через мессенджер Signal. Как отмечает обозреватель The Economist Шашанк Джоши, этот мессенджер часто используется чиновниками, однако в основном для обсуждений технического характера, например, для планирования встреч. Непосредственное обсуждение военных операций должно вестись через специальные каналы связи.

В чате, куда по ошибке добавили главреда The Atlantic, состояли 18 человек. Помимо прочих, это были министр обороны США Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и советник по внутренней безопасности Стивен Миллер.

Хегсет, в частности, отправлял в чат данные о предстоящих ударах по позициям хуситов за несколько часов до их начала, включая точные места атак и типы используемых вооружений. Уолц и Миллер обсуждали затраты США на операцию и возможность переложить их на европейцев, которые благодаря действиям США получат выгоду, так как судоходство в Красном море будет восстановлено.

США начали крупномасштабную операцию против йеменских хуситов 15 марта. Ее целью было заявлено восстановление судоходства в Красном море, которое затруднено из-за того, что хуситы регулярно обстреливают торговые суда и военные корабли.

Удары наносятся в том числе по Сане, столице Йемена. В первый же день американских атак их жертвами, по заявлениям хуситов, стали более 50 мирных жителей.

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