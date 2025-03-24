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Весь Стамбул снова на ногах
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Весь Стамбул снова на ногах

Париж обвиняет Москву в опасных действиях

24 мартa 2025, 22:22 1136

Франция обвиняет Россию в умышленном нацеливании системы ПВО на французские военные самолеты, патрулировавшие международные воды над Черным и Балтийским морями.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что российская система взяла на прицел французский самолет в Черноморском регионе. Полковник французских вооруженных сил Жан-Пьер Годильер позже уточнил, что инцидент произошел в середине ноября 2024 года с самолетом наблюдения, который находился в международном пространстве. «Во время радиопереговоров россияне направили нам угрозы. Переговоры были особенно агрессивными. Такого еще не было», — сказал Годильер. По данным осведомленных источников AFP, российская сторона прямо заявляла, что «уничтожит» французский самолет.

Похожий инцидент произошел 19 марта, когда патрульный самолет ВМС Франции Atlantique 2, задействованный в операции Baltic Watch, выполнял полет над международным воздушным пространством в Балтийском море. Как сообщает Bulgarian Military, несмотря на действия России, самолет продолжил выполнение миссии, включающей мониторинг подводной инфраструктуры Балтийского моря, не изменяя курс и не реагируя на угрозы.

Генеральный штаб Вооруженных сил Франции пояснил, что Россия использует радар управления огнем, который отличается от стандартных систем наблюдения. Обычные радары пассивно отслеживают воздушное пространство, тогда как радар управления огнем активно захватывает цель, передавая точные данные в систему вооружения для потенциального удара. «Такое целенаправленное освещение указывает на враждебные намерения, поскольку это последний шаг перед запуском ракеты», — подчеркнули в Генштабе.

Эти инциденты не единичны. 4 марта беспилотник французских ВВС и космических сил MQ-9A Reaper столкнулся с агрессивными маневрами российского истребителя Су-35 в восточной части Средиземного моря. Лекорню тогда осудил действия российской стороны как «преднамеренные, непрофессиональные и агрессивные», подчеркнув, что Франция не собирается отказываться от выполнения своих миссий в международных зонах. В январе французский самолет Atlantique 2 подвергся нацеливанию со стороны системы С-400, размещенной в Калининграде. Инцидент произошел во время миссии НАТО, в рамках которой проводился мониторинг международных вод.

По словам Лекорню, Россия возвращается к «особенно агрессивной» тактике, напоминающей поведение Советского Союза во времена холодной войны. «Российское поведение в 2024 году кардинально отличается от того, что мы наблюдали до ее агрессии против Украины. Это объясняется сложностями, с которыми Россия сталкивается на поле боя», — заявил министр.

Французские ВВС продолжают регулярно патрулировать восточный фланг НАТО в рамках стратегии военного альянса, направленной на усиление обороны. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году подобные миссии стали приоритетными для поддержания безопасности в регионе.

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