USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Весь Стамбул снова на ногах
Новость дня
Весь Стамбул снова на ногах

Израиль нанес удар по военному объекту в Сирии

24 мартa 2025, 22:32 677

Истребители израильских ВВС нанесли удар по военному объекту в городе Эс-Санамейн, расположенному в 43 км к югу от столицы Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Ikhbariya.

По его информации, налет был совершен на тыловую базу бывшей сирийской армии. Сведений о пострадавших и нанесенном материальном уроне не приводится.

Ранее израильские ВВС атаковали батареи и полевой лагерь 89-го артиллерийского полка в городе Эзраа, который находится на южном шоссе Дамаск - Дераа в направлении границы с Иорданией. Бомбардировке подвергся также район дислокации 12-й танковой дивизии.

С декабря 2024 года после смены власти в Сирии авиация Израиля регулярно наносит удары по военным объектам на территории арабской республики. Власти Сирии неоднократно выступали с призывами к международному сообществу с просьбой остановить израильские агрессивные действия.

Азербайджан привязывает к себе Пакистан нефтью, газом и бензином
Азербайджан привязывает к себе Пакистан нефтью, газом и бензином наши подробности
24 мартa 2025, 22:40 1382
Переговоры завершились: Россия и США выступят с заявлением
Переговоры завершились: Россия и США выступят с заявлением обновлено 23:59
24 мартa 2025, 23:59 10143
Ожесточенные бои в Белгороде: Спецназ ВСУ штурмует
Ожесточенные бои в Белгороде: Спецназ ВСУ штурмует обновлено 23:50
24 мартa 2025, 23:50 6601
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом» наши беседы
24 мартa 2025, 20:49 3197
Главное – Трампу вовремя заплатить. И Судан твой!
Главное – Трампу вовремя заплатить. И Судан твой! наш комментарий
24 мартa 2025, 13:25 4727
Сумы под российским огнем: десятки раненых
Сумы под российским огнем: десятки раненых обновлено 21:37; видео
24 мартa 2025, 21:37 3856
США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам
США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам
24 мартa 2025, 21:27 2953
Турция спасает лиру
Турция спасает лиру
24 мартa 2025, 21:20 3155
Весь Стамбул снова на ногах
Весь Стамбул снова на ногах о развитии ситуации; видео; обновлено 23:44
24 мартa 2025, 23:44 19991
Американцы готовятся к оккупации Гренландии
Американцы готовятся к оккупации Гренландии новое средневековье
24 мартa 2025, 20:11 3095
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше что происходит?
24 мартa 2025, 11:17 7466

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан привязывает к себе Пакистан нефтью, газом и бензином
Азербайджан привязывает к себе Пакистан нефтью, газом и бензином наши подробности
24 мартa 2025, 22:40 1382
Переговоры завершились: Россия и США выступят с заявлением
Переговоры завершились: Россия и США выступят с заявлением обновлено 23:59
24 мартa 2025, 23:59 10143
Ожесточенные бои в Белгороде: Спецназ ВСУ штурмует
Ожесточенные бои в Белгороде: Спецназ ВСУ штурмует обновлено 23:50
24 мартa 2025, 23:50 6601
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом» наши беседы
24 мартa 2025, 20:49 3197
Главное – Трампу вовремя заплатить. И Судан твой!
Главное – Трампу вовремя заплатить. И Судан твой! наш комментарий
24 мартa 2025, 13:25 4727
Сумы под российским огнем: десятки раненых
Сумы под российским огнем: десятки раненых обновлено 21:37; видео
24 мартa 2025, 21:37 3856
США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам
США и Украина заключили сделку по редкоземельным металлам
24 мартa 2025, 21:27 2953
Турция спасает лиру
Турция спасает лиру
24 мартa 2025, 21:20 3155
Весь Стамбул снова на ногах
Весь Стамбул снова на ногах о развитии ситуации; видео; обновлено 23:44
24 мартa 2025, 23:44 19991
Американцы готовятся к оккупации Гренландии
Американцы готовятся к оккупации Гренландии новое средневековье
24 мартa 2025, 20:11 3095
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше
Денег из России в Азербайджан присылают все меньше и меньше что происходит?
24 мартa 2025, 11:17 7466
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться