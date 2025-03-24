Израиль нанес удар по военному объекту в Сирии

Истребители израильских ВВС нанесли удар по военному объекту в городе Эс-Санамейн, расположенному в 43 км к югу от столицы Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Ikhbariya.

По его информации, налет был совершен на тыловую базу бывшей сирийской армии. Сведений о пострадавших и нанесенном материальном уроне не приводится.

Ранее израильские ВВС атаковали батареи и полевой лагерь 89-го артиллерийского полка в городе Эзраа, который находится на южном шоссе Дамаск - Дераа в направлении границы с Иорданией. Бомбардировке подвергся также район дислокации 12-й танковой дивизии.

С декабря 2024 года после смены власти в Сирии авиация Израиля регулярно наносит удары по военным объектам на территории арабской республики. Власти Сирии неоднократно выступали с призывами к международному сообществу с просьбой остановить израильские агрессивные действия.