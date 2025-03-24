Азербайджан привязывает к себе Пакистан нефтью, газом и бензином

Накануне президент Ильхам Алиев в своем поздравительном письме премьер-министру Шахбазу Шарифу по случаю Дня Пакистана особо подчеркнул значимость сотрудничества Баку с Исламабадом и успешное взаимодействие в экономической, транспортно-логистической, энергетической, инвестиционной сферах, в области оборонной промышленности… Однако, судя по межгосударственным документам, подписанным совсем недавно, 24 февраля, в Баку в рамках визита главы правительства Пакистана, можно с уверенностью констатировать, что Шариф, в первую очередь, жизненно заинтересован в партнерстве с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) по нескольким стратегическим проектам.

Азербайджан и Пакистан создают СП в Сингапуре Государственная нефтяная компания Пакистана (PSO, Pakistan State Oil) и SOCAR в феврале подписали Меморандум о взаимопонимании и создании совместной торговой компании (JTC) в Сингапуре (!). Как стало известно haqqin.az, такое СП призвано помочь Пакистану укрепить цепочку закупок и поставок энергоносителей с использованием возможностей глобального рынка. Пакистан с 2023 года имеет опыт взаимодействия с SOCAR Trading, а поскольку этот торговый дом SOCAR активен на мировом рынке углеводородов (торгует нефтью Азербайджана и третьих стран, сжиженным природным газом, нефтепродуктами третьих стран), то перспектива работы JTC зиждется на доверии и надеждах. Так же в этом году Пакистан приглаcил SOCAR в качестве потенциального долевого партнера в трубопроводный проект с PSO и Frontier Works Organization (FWO), касающийся доставки топлива в северный Пакистан, испытывающий дефицит в энергоносителях. Стало известно, что маршрут данного трубопровода под названием «White Oil Pipeline», в случае готовности SOCAR к работам, может стартовать у населенного пункта Машик (Machike) недалеко от Лахора, пройдет через Thallian и достигнет Таруджаббы (Tarujabba) близ Пешавара.

PSO вместе с Пакистанской нефтеперерабатывающей компанией (PRL) хотят привлечь SOCAR к модернизации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Карачи, а также нуждаются в консультациях по управлению проектами по технико-экономическому обоснованию, по оценке рисков и организации закупок для повышения эффективности нефтепереработки. Пакистан также начал обсуждение с SOCAR по созданию подземного газохранилища (ПГХ) предварительно определенной емкостью до 6 млрд кубометров. Отметим, что у SOCAR есть опыт создания ПХГ. Так, в Азербайджане на базе старых месторождений суши действуют Калмасское и Гарадагское подземные газохранилища. И газ в руках Азербайджана В Пакистане есть истощенные месторождения, пригодные для ПГХ, и они находятся в Синде (на юго-востоке Пакистана). Также в стране есть соляные месторождения — в Хевре в Джелуме, также пригодные для создания ПХГ. SOCAR же имеет опыт в Турции по превращению соляных месторождений в подземное газохранилище. Напомним, что SOCAR Trading еще летом 2023 года договорилась с Пакистаном о поставке сжиженного природного газа из третьих стран (Азербайджан не производит СПГ), и за истекший период доставила в страну 130 тысяч тонн СПГ (две стандартные партии). Кстати, в феврале в Баку стороны договорились продлить это соглашение еще на три года. Пакистан добывает около 30 млрд кубометров газа в год, а этого катастрофически не хватает на покрытие потребностей страны, и страна во многом зависит от импорта СПГ, в том числе из РФ и от других мировых производителей.