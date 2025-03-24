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Весь Стамбул снова на ногах
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Весь Стамбул снова на ногах

Планы Кремля: США должны надавить на Киев или затяжные переговоры

24 мартa 2025, 22:41 1036

Российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии добивается передачи под свой контроль всей территории четырех областей Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, рассказали The Moscow Times источники, знакомые с логикой Кремля.

Хотя ни один из этих регионов российская армия не контролирует полностью, Кремль рассчитывает получить их в административных границах — в соответствии с Конституцией РФ, где закреплена их аннексия. Владимир Путин политически не может себе позволить утратить эти территории, и Россия намерена любой ценой закрепить над ними контроль, сказал чиновник, близкий к Кремлю. «В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская области», — сказал он.

По словам другого источника, действующего российского чиновника, Кремль надеется, что Вашингтон, возможно, даже окажет давление на Киев с требованием полностью вывести войска из оккупированных Россией регионов. «Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам скажут: „Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля“. Это худший для нас вариант, потому что форсирование рек — всегда болезненная операция», — пояснил чиновник.

В качестве альтернативы Россия может попытаться захватить часть другой украинской области, например, Днепропетровской или Сумской, а затем предложить обмен на Херсон и Запорожье, продолжил собеседник: «Мы надеемся найти вариант, при котором не придётся форсировать Днепр и штурмовать Херсон. Очень надеюсь, что до этого не дойдёт. Это будет означать для нас тысячи потерь».

По состоянию на февраль российская армия держала под контролем 98,6% Луганской области, 62,6% — Донецкой, 71,9% — Запорожской и 69,3% — Херсонской. Причем в двух последних регионах военные не контролируют столицы — Запорожье и Херсон.

«Занять эти области военным путем Россия быстро не способна»,- говорит израильский военный эксперт Давид Шарп. - «Для россиян захват даже пары деревень — уже большое достижение», — констатирует он. — «Чтобы форсировать Днепр и взять Херсон, или даже просто занять город Запорожье, который расположен на обоих берегах, должно произойти нечто экстраординарное. Это крайне трудная задача. Либо российская армия должна быть кардинально усилена, что не произойдёт внезапно или из ниоткуда, либо оборона Украины должна полностью обвалиться».

Но в Москве рассчитывают на то, что администрации Дональда Трампа не столь важно, какие именно территории отойдут Кремлю, сообщили изданию два российских дипломата. «Насколько я понимаю, Трамп хочет видеть современную, хорошо вооруженную, прозападную Украину», — сказал один из них. — «Он (Трамп) не может просто так отдать Украину полностью. Но где именно будет проведена граница — для него это не так уж важно».

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