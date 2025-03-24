Зеленский не знает, где пояс Усика, который он привез Трампу

Президент Владимир Зеленский признался, что не знает, что случилось с чемпионским поясом Усика, который он привез в Белый дом и хотел подарить Дональду Трампу на встрече 28 февраля, переросшей в скандал. Об этом он рассказал Time.

В ответ на вопрос, что случилось с чемпионским поясом выдающегося украинского боксера, который фигурировал на кадрах скандальной встречи президентов Украины и США, Зеленский ответил, что «не знает». «Возможно, он все еще лежит там», – отметил глава государства.

В суматохе, возникшей после спора Зеленского с руководством США, он оставил пояс на тумбочке возле дивана.

Между тем, подчеркивает издание, позже в тот же день сотрудник Белого дома нашел пояс и отнес его в частную столовую Трампа, где он теперь лежит вместе с другими сувенирами – «в память о неудачной дипломатии», замечает Time.

Напомним, украинский президент досрочно покинул Белый дом в пятницу, 28 февраля, после ссоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Трамп заявил, что украинский президент «пренебрег» Соединенными Штатами и что Зеленский «не готов к миру».