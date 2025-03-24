В Украине погибли российские журналисты
24 мартa 2025, 23:30 1106
В зоне военных действий в Украине погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, сообщают российские СМИ.
С ними на одних съемках находился и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он также погиб.
Также сообщается о ранении корреспондента агентства ТАСС Михаила Скуратова, который работал в Суджанском районе. Он получил осколочные ранения.
По информации российских СМИ, машина с журналистами попала под удар ракет HIMARS.
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