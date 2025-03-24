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Весь Стамбул снова на ногах
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Весь Стамбул снова на ногах

Зеленский раскритиковал администрацию Трампа: «Это была ложь»

00:19 361

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Time.

По его словам, американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения.

В качестве примера он привел заявления президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным о якобы окруженных в Курской области тысячах украинских солдат. «Это была ложь», - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также отметил, что россиянам удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью ложной информации. «Их сигнал американцам состоял в том, что украинцы не хотят прекращать войну и необходимо что-то сделать, чтобы заставить их пойти на это», - отметил далее украинский президент.

При этом Трамп, по мнению Зеленского, может заставить россиян идти на уступки, поскольку он единственный, кого боится Владимир Путин.

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