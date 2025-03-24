Россия и Украина «близки к полному прекращению огня»

Стороны «близки к прекращению огня» в Украине, в том числе в Черном море, а затем смогут начать обсуждать и дальнейшие вопросы урегулирования. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Мы близки к этому... мы никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня», - сказала Брюс, добавив, что США работают с РФ и Украиной, в том числе над прекращением огня в Черном море. По ее словам, после этого стороны смогут начать обсуждение дальнейших вопросов.

Брюс добавила, что в Эр-Рияде стороны обсуждают вопрос прекращения огня в Черном море, так как США хотят «полного восстановления мирной коммерческой деятельности» в этой акватории. По ее словам, контакты на эту тему ведутся как с Россией, так и с Украиной.

Говоря о будущем мирном соглашении, которое должно привести к завершению конфликта, Брюс заявила, что «обеим сторонам придется идти на компромиссы».