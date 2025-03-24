USD 1.7000
EUR 1.8582
RUB 2.0804
Подписаться на уведомления
Весь Стамбул снова на ногах
Новость дня
Весь Стамбул снова на ногах

Россия и Украина «близки к полному прекращению огня»

так заявили в Госдепе
00:32 1359

Стороны «близки к прекращению огня» в Украине, в том числе в Черном море, а затем смогут начать обсуждать и дальнейшие вопросы урегулирования. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Мы близки к этому... мы никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня», - сказала Брюс, добавив, что США работают с РФ и Украиной, в том числе над прекращением огня в Черном море. По ее словам, после этого стороны смогут начать обсуждение дальнейших вопросов.

Брюс добавила, что в Эр-Рияде стороны обсуждают вопрос прекращения огня в Черном море, так как США хотят «полного восстановления мирной коммерческой деятельности» в этой акватории. По ее словам, контакты на эту тему ведутся как с Россией, так и с Украиной.

Говоря о будущем мирном соглашении, которое должно привести к завершению конфликта, Брюс заявила, что «обеим сторонам придется идти на компромиссы».

В Баку разваливается и дом братьев Нобель
В Баку разваливается и дом братьев Нобель наш спецреп
01:52 650
Золотые прииски Рзы Везири
Золотые прииски Рзы Везири
01:39 782
Весь Стамбул снова на ногах
Весь Стамбул снова на ногах о развитии ситуации; видео; обновлено 23:44
24 мартa 2025, 23:44 22152
Эрдоган разоблачает оппозицию
Эрдоган разоблачает оппозицию все еще актуально
24 мартa 2025, 19:37 8327
Россия и Украина «близки к полному прекращению огня»
Россия и Украина «близки к полному прекращению огня» так заявили в Госдепе
00:32 1360
Азербайджан привязывает к себе Пакистан нефтью, газом и бензином
Азербайджан привязывает к себе Пакистан нефтью, газом и бензином наши подробности
24 мартa 2025, 22:40 2039
Переговоры завершились: Россия и США выступят с заявлением
Переговоры завершились: Россия и США выступят с заявлением обновлено 23:59
24 мартa 2025, 23:59 11367
Ожесточенные бои в Белгороде: Спецназ ВСУ штурмует
Ожесточенные бои в Белгороде: Спецназ ВСУ штурмует обновлено 23:50
24 мартa 2025, 23:50 7915
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом» наши беседы
24 мартa 2025, 20:49 3805
Главное – Трампу вовремя заплатить. И Судан твой!
Главное – Трампу вовремя заплатить. И Судан твой! наш комментарий
24 мартa 2025, 13:25 4901
Сумы под российским огнем: десятки раненых
Сумы под российским огнем: десятки раненых обновлено 21:37; видео
24 мартa 2025, 21:37 4192

ЭТО ВАЖНО

В Баку разваливается и дом братьев Нобель
В Баку разваливается и дом братьев Нобель наш спецреп
01:52 650
Золотые прииски Рзы Везири
Золотые прииски Рзы Везири
01:39 782
Весь Стамбул снова на ногах
Весь Стамбул снова на ногах о развитии ситуации; видео; обновлено 23:44
24 мартa 2025, 23:44 22152
Эрдоган разоблачает оппозицию
Эрдоган разоблачает оппозицию все еще актуально
24 мартa 2025, 19:37 8327
Россия и Украина «близки к полному прекращению огня»
Россия и Украина «близки к полному прекращению огня» так заявили в Госдепе
00:32 1360
Азербайджан привязывает к себе Пакистан нефтью, газом и бензином
Азербайджан привязывает к себе Пакистан нефтью, газом и бензином наши подробности
24 мартa 2025, 22:40 2039
Переговоры завершились: Россия и США выступят с заявлением
Переговоры завершились: Россия и США выступят с заявлением обновлено 23:59
24 мартa 2025, 23:59 11367
Ожесточенные бои в Белгороде: Спецназ ВСУ штурмует
Ожесточенные бои в Белгороде: Спецназ ВСУ штурмует обновлено 23:50
24 мартa 2025, 23:50 7915
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом»
Глава Национального комитета по внешней политике США в интервью haqqin.az: «Ильхам Алиев ждет встречи с Трампом» наши беседы
24 мартa 2025, 20:49 3805
Главное – Трампу вовремя заплатить. И Судан твой!
Главное – Трампу вовремя заплатить. И Судан твой! наш комментарий
24 мартa 2025, 13:25 4901
Сумы под российским огнем: десятки раненых
Сумы под российским огнем: десятки раненых обновлено 21:37; видео
24 мартa 2025, 21:37 4192
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться