Хотя в начале марта армия Украины, понеся серьезные потери, отошла с большей части плацдарма в Курской области России, подразделения ВСУ, тем не менее, продолжают проводить трансграничные операции. В последние дни российские источники сообщают о боях на территории Белгородской области, куда вошли украинские части. Согласно этим данным, ВСУ, используя небольшие пехотные группы, продвинулись вглубь Российской Федерации более чем на 10 километров и взяли под контроль некоторые населенные пункты. Российские власти эвакуировали население нескольких приграничных поселков. Ну, а часть жителей Белгородской области, став свидетелями боевых действий, покинули дома, не дожидаясь приказа об эвакуации.

В то же время нельзя сравнивать нынешние действия ВСУ с Курской операцией в августе 2024 года, когда за несколько дней под контроль Киева перешла российская территория площадью 120 квадратных километров. Тогда военные действия вели сразу несколько полноценных бригад и сотни единиц военной техники. В Белгороде же украинская армия действует, в основном, без техники, используя небольшие пехотные группы и диверсионно-разведывательные отряды. Напомним: впервые о пересечении подразделениями ВСУ государственной границы России в районе Краснояружского района Белгородской области сообщили российские военкоры 18 марта. Позднее Министерство обороны РФ выпустило коммуникант, в котором сообщило, что в «провокации» участвовало до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, включая 16 боевых бронемашин и пять танков. В ведомстве также отметили, что все атаки ВСУ были отражены, пересечение госграницы не допущено, а сама сорванная «провокация» Украины была приурочена к российско-американским переговорам на высшем уровне.

Но, в отличие от Министерства обороны, российские военные корреспонденты сообщили, что украинские силы не только пересекли госграницу, но и продвинулись в Белгородской области на глубину до 12 километров. В последующие дни они взяли под контроль полосу глубиной от 2 до 10 километров и шириной около 15 километров. Отмечается, что наступление на российскую территорию велось со стороны Сумской области Украины. По данным, украинские подразделения вошли в населенный пункт Демидовка, расположенный в 10-12 километрах от границы. Российские военные источники сообщают, что украинские бойцы ведут бои в центре поселка, а с воздуха их поддерживают дроны-камикадзе. С территории Сумской области украинская армия наносила удары с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии. Российский военкор Юрий Котенок пишет, что украинские бойцы понесли потери и отступили, но сумели закрепиться на позициях вокруг Демидовки. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны» от 23 марта, подразделения ВСУ вошли в Демидовку через лесополосу после недели подготовки, включавшей артиллерийские обстрелы и удары беспилотниками. Правда, к вечеру того же дня российские войска выбили противника из села, после чего Демидовка была зачищена силами спецназа «Ахмат» и морской пехоты 155-й бригады.

Но уже утром 24 марта украинские подразделения вновь пошли в атаку на Демидовку. По последним данным, бои идут в непосредственной близости от этого населенного пункта. В ходе боев украинская армия нанесла удар HIMARS по двум мостам, соединяющим Демидовку с соседним селом Графовка. Также был уничтожен мост в Надежевке, расположенной в шести километрах от Графовки. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал кадры разрушенного автомобильного моста, а также поврежденного газопровода в районе Графовки. Учитывая, что данный мост напрямую ведет в Демидовку, силы ВСУ пытались таким образом отрезать находящиеся там российские войска от каналов снабжения. Согласно источникам, в Белгородской области против ВСУ воюют подразделения 155-й бригады морской пехоты, спецназ «Аида» и «Анвар», а также операторы беспилотников из групп «Гром-Каскад» и «Ирландец». Кроме того, украинские силы спецопераций сообщили об успешном диверсионном рейде в Белгородской области, в ходе которого был поражен расположенный в глубине региона вертолетный аэродром армии России.