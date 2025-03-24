Сенаторы требуют передать Украине все российские активы

Группа сенаторов США, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, настаивает на более решительных мерах по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Они требуют от администрации президента Дональда Трампа не ограничиваться лишь процентами от этих средств, а направить на помощь Киеву всю сумму — свыше 300 миллиардов долларов, а также убедить союзников пойти на этот шаг.

В обращении к госсекретарю Марко Рубио, оказавшемся в распоряжении Reuters, сенаторы интересуются, какие финансовые инструменты администрация готова задействовать для усиления давления на Москву. В частности, они спрашивают, рассматривает ли Белый дом возможность использования российских активов, находящихся в распоряжении США и ЕС, в качестве способа воздействия на Россию на переговорах о мире.

Также сенаторы интересуются, будет ли разработан план, по которому Вашингтон может убедить Евросоюз, G7 и других союзников передать российские активы Киеву. Кроме того, они хотят знать, готова ли администрация Трампа одобрить использование этих средств для закупки Украиной оборудования для оборонительных нужд. Под письмом подписались республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.

Идея конфискации российских активов для восстановления Украины обсуждается в Конгрессе США уже несколько лет. Конгрессмены считают, что этот шаг поможет избежать дополнительных затрат для американских налогоплательщиков и одновременно усилит давление на Кремль, чтобы подтолкнуть его к мирному соглашению.

В декабре 2024 года на саммите ЕС было решено, что замороженные российские активы останутся недоступными до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине репарации. По данным Reuters, в Кремле допускают возможность передачи этих средств на восстановление разрушенной инфраструктуры, но с условием, что 200 миллиардов долларов из этой суммы будут направлены на оккупированные Россией территории.

В первые дни российского вторжения в Украину страны Запада ввели санкции против Центробанка РФ и Фонда национального благосостояния, заблокировав средства, размещенные в государствах G7. По официальным данным российского Центробанка, на начало 2022 года его международные резервы включали: $207 млрд в евро, $67 млрд в долларах США, $37 млрд в британских фунтах, $64 млрд в других валютах, включая японские иены, канадские и австралийские доллары.

Несмотря на длительные обсуждения, идея конфискации российских активов так и не получила единодушной поддержки. Против этого ранее выступили Германия, Франция и Европейский центробанк, указавшие на возможные риски для стабильности евро как мировой валюты.

Осенью 2024 года Вашингтон и Брюссель согласовали альтернативный механизм: Украине выделят кредит на $50 миллиардов, источником для погашения которого станут проценты от российских активов. По оценкам, ежегодная прибыль от замороженных средств составляет 3–5 миллиардов евро.