США нанесли серию ударов по хуситам

Вооруженные силы США совершили серию ударов по складам в йеменской провинции Саада, которые хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» используют для хранения оружия. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, американская авиация нанесла более 10 ударов по позициям йеменских мятежников в провинции Саада. Обстрелам подверглись склады с оружием «Ансар Аллах». Информация о пострадавших не приводится.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию атак на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информации о каких-либо повреждениях корабля в результате ударов не поступало.