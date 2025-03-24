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Весь Стамбул снова на ногах
Новость дня
Весь Стамбул снова на ногах

Маск создает армию роботов

01:31 643

Генеральный директор корпорации Tesla Илон Маск в ходе своего стрима в соцсети X анонсировал планы по производству пяти тысяч роботов Optimus к концу 2025 года.

В ходе презентации квартальных результатов Tesla Маск отметил, что посчитает большим достижением, если Tesla реализует половину от запланированных 10 тысяч экземпляров. При этом он добавил, что даже пять тысяч роботов — это размер римского легиона, который в разное время мог насчитывать от двух до 10 тысяч воинов.

«Я думаю, мы буквально построим легион: по крайней мере один легион роботов в этом году, а затем, возможно, 10 легионов в следующем году», — сказал Маск.

Маск отметил, что производство роботов представляет для Tesla абсолютно новое направление деятельности, в связи с чем компания неизбежно сталкивается с ошибками. Однако он назвал этих роботов наиболее перспективным активом Tesla, подчеркнув, что сложно переоценить значимость создания интеллектуальных человекоподобных роботов, способных воспринимать окружающую среду и выполнять поставленные задачи.

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