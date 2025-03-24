Золотые прииски Рзы Везири

Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся с 2009 года добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, начала добычу ценной руды на месторождении Гилар.

Об этом говорится в сообщении компании Anglo Asian Mining Plc.

Компания оценила запасы Гилар в более чем 255 тыс. унций золота и 54 тыс. тонн меди, залежи находятся недалеко от участка флагманского месторождения Гедабек на западе Азербайджана.

При этом AAM планирует в течение нескольких месяцев выйти на стабильное производство ценных металлов на этом месторождении для достижения ежемесячного целевого показателя добычи около 50–60 тыс. тонн руды.