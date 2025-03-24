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Золотые прииски Рзы Везири

Ламия Исаева, специально для haqqin.az
01:39 786

Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся с 2009 года добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, начала добычу ценной руды на месторождении Гилар.

Об этом говорится в сообщении компании Anglo Asian Mining Plc.

Компания оценила запасы Гилар в более чем 255 тыс. унций золота и 54 тыс. тонн меди, залежи находятся недалеко от участка флагманского месторождения Гедабек на западе Азербайджана.

При этом AAM планирует в течение нескольких месяцев выйти на стабильное производство ценных металлов на этом месторождении для достижения ежемесячного целевого показателя добычи около 50–60 тыс. тонн руды.

Компания оценила запасы Гилар в более чем 255 тыс. унций золота и 54 тыс. тонн меди, залежи находятся недалеко от участка флагманского месторождения Гедабек на западе Азербайджана

«С подтвержденными запасами более 54 тыс. тонн меди и 255 тыс. унций золота, Гилар будет играть решающую роль в стратегии перехода как производителя среднего уровня», - цитируется сообщение гендиректора AAM Рзы Везири.

Гилар находится в 7 км от перерабатывающих мощностей этой компании и фактически входит в рудную зону Гедабек.

Отметим, что новое месторождение поможет поднять акции ААМ и ее позиции как золотодобытчика в Азербайджане, поскольку в 2024 году эта компания-оператор смогла добыть только 15 тысяч унций золота (на 30,7% меньше 2023 года), что было связано с решением административных и технических вопросов.

По прогнозам правительства, в 2025 году общий объем добычи золота в стране (учитывает AAM и ЗАО AzerGold) может вырасти до 2,95 тонны с 2,664 тонны в 2024 году. В 2028 году в стране добыча золота может превысить суммарно 4 тонны за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений как ААМ, так и AzerGold.

Напомним, что первое золото в независимом суверенном Азербайджане было извлечено весной 2009 года на месторождении Гедабек в рамках подписанного в 1997 году долгосрочного Соглашения между правительством Азербайджана и компанией RV Investment, создавших операционную компанию Anglo Asian Mining (AAM).

В соответствии с законом Азербайджанской Республики от 21 июня 2024 года № 1176-VIQ, от лица государства в реализации этого долгосрочного Соглашения с AAM «О разведке, разработке и распределении добычи с перспективных месторождений золота, меди и полиметаллов Гедабек, Гоша, Хархар, Гарадаг, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели» осуществляет ЗАО AzerGold.

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