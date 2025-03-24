Золотые прииски Рзы Везири
Британская компания Anglo Asian Mining Plc. (AAM), занимающаяся с 2009 года добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, начала добычу ценной руды на месторождении Гилар.
Об этом говорится в сообщении компании Anglo Asian Mining Plc.
Компания оценила запасы Гилар в более чем 255 тыс. унций золота и 54 тыс. тонн меди, залежи находятся недалеко от участка флагманского месторождения Гедабек на западе Азербайджана.
При этом AAM планирует в течение нескольких месяцев выйти на стабильное производство ценных металлов на этом месторождении для достижения ежемесячного целевого показателя добычи около 50–60 тыс. тонн руды.
«С подтвержденными запасами более 54 тыс. тонн меди и 255 тыс. унций золота, Гилар будет играть решающую роль в стратегии перехода как производителя среднего уровня», - цитируется сообщение гендиректора AAM Рзы Везири.
Гилар находится в 7 км от перерабатывающих мощностей этой компании и фактически входит в рудную зону Гедабек.
Отметим, что новое месторождение поможет поднять акции ААМ и ее позиции как золотодобытчика в Азербайджане, поскольку в 2024 году эта компания-оператор смогла добыть только 15 тысяч унций золота (на 30,7% меньше 2023 года), что было связано с решением административных и технических вопросов.
По прогнозам правительства, в 2025 году общий объем добычи золота в стране (учитывает AAM и ЗАО AzerGold) может вырасти до 2,95 тонны с 2,664 тонны в 2024 году. В 2028 году в стране добыча золота может превысить суммарно 4 тонны за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений как ААМ, так и AzerGold.
Напомним, что первое золото в независимом суверенном Азербайджане было извлечено весной 2009 года на месторождении Гедабек в рамках подписанного в 1997 году долгосрочного Соглашения между правительством Азербайджана и компанией RV Investment, создавших операционную компанию Anglo Asian Mining (AAM).
В соответствии с законом Азербайджанской Республики от 21 июня 2024 года № 1176-VIQ, от лица государства в реализации этого долгосрочного Соглашения с AAM «О разведке, разработке и распределении добычи с перспективных месторождений золота, меди и полиметаллов Гедабек, Гоша, Хархар, Гарадаг, Ордубадской группы (Пиязбаши, Агъюрд, Шекердере, Келеки), Гызылбулаг, Демирли и Вежнели» осуществляет ЗАО AzerGold.