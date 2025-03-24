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Весь Стамбул снова на ногах
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Весь Стамбул снова на ногах

Стрельба в Стамбуле: ранен гражданин Азербайджана

01:44 739

В Турции при вооруженном нападении ранен гражданин Азербайджана, сообщает Hurriyet.

Инцидент произошел в одном из ресторанов района Шишли в Стамбуле.

Согласно информации, двое мужчин открыли огонь по людям, сидевшим в ресторане отеля на улице Бююкдере.

В результате вооруженного нападения три человека — Эркан А., Бейхан Т. и гражданин Азербайджана Хусейн М. — получили огнестрельные ранения. Нападавшие скрылись с места происшествия.

Пострадавших, доставленных в больницу. Состояние Эркана А. и Бейхана Т. тяжелое. Гражданин Азербайджана получил легкие ранения.

Полиция начала операцию по задержанию нападавших.

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